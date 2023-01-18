Bokaşi kompostu yapımını öğrendiler

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği eğitimde emekli Prof. Dr. Volkan Dündar, bokaşi kompostu ve bokaşi kovası yaptı. Dündar, bokaşi kompostunun avantajlarını ve toprak canlılığına faydalarını da katılımcılarla paylaştı.

Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, tarımsal üretici ile bahçe ve balkon tarımı yapanlara yönelik gerçekleştirdiği eğitimlere bir yenisini daha ekledi. Gıda atıklarının geri dönüşümü ve toprak canlılığının güçlenmesi için son derece önemli olan, evde dahi yapılabilen bokaşi kompostu, düzenlenen eğitimde tüm detaylarıyla katılımcılarla paylaşıldı. Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen “Bokaşi Kompost Yapımı” eğitiminde emekli Prof. Dr. Volkan Dündar, bokaşi kompostunun avantajları, dezavantajları, yararlı mikroorganizmaların toprağa etkisi, toprak canlılığının önemi, bokaşi kompostunda kullanılabilecek organik maddeler, bokaşi kompostu kullanımı ve kullanım alanlarına yönelik önemli bilgiler aktardı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği eğitimde Prof. Dr. Dündar ayrıca, bokaşi kovası, bokaşi kompostu ve bu kompostun yapımında kullanılan laktoserum da yaptı.

Bokaşi kompostunun organik atıkların yararlı bakterilerle düşük oksijenli ortamda fermente edilerek kötü koku, sinek ve böcek olmadan turşuya dönüştürülmesi işlemi olduğunu söyleyen Volkan Dündar, bitkilerin yetişebilmesi için topraktaki organik madde miktarının artırılması ve canlılığın güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Toprağın pullukla sürülmesinin yanında petrol kökenli gübrelerin ve beraberinde kullanılan zehirlerin, toprak canlılarını yok ettiğini vurgulayan Dündar, bokaşi kompostunun toprak canlılığına faydalarını da şöyle sıraladı: “Düşük pH seviyesi ile çürümeye neden olan bakterilerin üremesini engeller. Büyük moleküllerin parçalanmasını sağlar ve bunlardan açığa çıkan şeker kökleri, bitki ve diğer yararlı mikroorganizmalar tarafından kullanılır. Parçalanan hücrelerden çıkan ve zenginleşen mikroorganizma topluluklarının oluşturduğu hormonlar, vitaminler, aminoasitler ve sayısız organik bileşikler, bitkilerin güneş enerjisinin yüzde 20'sini tam kapasite kullanmalarını sağlar. Karbon ve azot bileşikleri toprakta kalır. Toprağın su tutma kapasitesi artar.”

Bokaşi kullanımı sayesinde sulama gereksiniminin de azalacağına dikkat çeken Dündar, “1 hektar alanda toprağın karbon oranını yüzde 1 artırmak, 170 ton fazladan su tutulmasını sağlar. Üst toprağın organik madde oranı yüzde 2 artırılırsa, sulama gereksinimi de yüzde 75 azalır” diye konuştu.

Bokaşi kompostunun en ucuz kompost yöntemi olduğunu belirten Dündar, bokaşi kompostunun topraktaki besinleri bitkilerin alabileceği şekilde açığa çıkardığını, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik ortamını iyileştirdiğini, topraktaki hastalıklara neden olan zararlıları bastırdığını, bitkinin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağladığını ve besin değeri yüksek, dünya nüfusuna yetebilecek, daha az maliyetle daha çok üretilen güvenli organik gıdalar elde edilmesini sağladığını da sözlerine ekledi.

Verdiği istatistiklerle gıda israfına ve atık miktarına dikkat çeken Volkan Dündar, bokaşi kompostu yapımında bu atıkların değerlendirilebileceğini belirtti. Tarladan çatala gıda israfının yüzde 40 ile 60 oranında olduğunu söyleyen Dündar, kişi başı günlük ortalama atık miktarının 1,16 kilogram olduğunu bunun da yüzde 46'sının organik gıda atığı olduğunu belirtti. Dündar, gıda atıklarının ürettiği sera gazlarının, plastik atıklardan daha fazla doğaya zarar verdiğinin de altını çizdi.

Volkan Dündar, laktoserum, bokaşi kovası ve bokaşi kompostunu da tüm aşama ve detaylarıyla birlikte uygulamalı olarak katılımcılara aktardı.