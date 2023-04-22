Bomba uzmanı köpeklerin nefes kesen eğitimi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Bursa Gemlik'teki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda bomba arama köpeklerin eğitimleri nefes kesti.

1963'ten beri Bursa Gemlik'teki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda farklı ırklarda yüzlerce köpek eğitimlerini uzman personel eşliğinde aralıksız sürdürüyor. 8 branşta farklı ırklarda yüzlerce köpek eğitilerek yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç olan bölgelere personeli ile gönderiliyor. Merkezde bomba arama köpekleri de döşenen mayınların bulunmasından, intihar saldırılarını erken teşhis etmeye kadar birçok farklı noktalarda kullanılıyor. Yol kontrol noktaları, meskun mahal ve mağara, tünel operasyonların da görevlendirilen köpekler keskin burunları sayesinde kara, hava, deniz taşıtlarının aranmasında da roller üstleniyor.

Takım Komuta Üsteğmen, “Bomba arama köpekleri patlayıcı maddelerin imha edilmesi için görevlendirilen özel timlerin yanı sıra bombalı intihar saldırılarını erken teşhis etmek için de kullanılıyor. Birlik nizamiyeleri, yol kontrol noktaları, meskun mahal ve mağara tünel operasyonlarında görev alarak görev yaptıkları timlerde bulunan silah arkadaşlarımızın hayatlarını korumaktadırlar. Keskin burunlara sahip bomba arama köpekleri kara, hava, deniz taşıtları meskûn mahal ve şahıs üzerinde bulunabilecek çeşitli patlayıcı maddeleri yüksek hassasiyetle tespit etme yeteneğine sahiptir” diye konuştu.