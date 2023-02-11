Borcunu isterken bıçaklanarak ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Tesisat işi yapan İbrahim G. (24) daha önce tesisat işini yaptığı Suat Ç.'nin(30) evine gitti. Sokakta alacağını isteyen İbrahim G. ile Suat Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Suat Ç. elindeki bıçakla İbrahim G.'yi bıçakla yaraladı.

Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan İbrahim G., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Buradaki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genç, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.