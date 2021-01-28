Bornova'dan Nilüfer'e dayanışma ziyareti

Başkan Turgay Erdem'i ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Nilüfer Belediyesi'ne övgüler yağdırarak çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Sosyal demokrat belediyeler arasında işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla Nilüfer Belediyesi'ni ziyaret eden İzmir-Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile pek çok kentsel proje hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Nilüfer Belediyesi'nin birçok alanda Türkiye'ye örnek çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Başkan İduğ, Bornova için hayata geçirecekleri projeleri de paylaştı. Nilüfer ile atık yönetiminden, sosyal belediyecilik uygulamalarına kadar pek çok alanda dayanışma içinde olarak ortak projeler geliştirebileceklerini ifade eden Başkan İduğ, kentlerin refahı için her iki belediyenin de örnek bir model oluşturacak projelerini paylaşarak halka daha iyi hizmet sunabileceğini kaydetti.

Nilüfer Belediyesi'nin paylaşımcı bir kurum olduğunu ifade eden Başkan Turgay Erdem ise, “Deneyim paylaşımı yapmaya her zaman açığız. Halkımıza daha iyi hizmet noktasında bu tür ilişkiler son derece önemli. Bizler Nilüfer'de hayatın her alanında vatandaşlarımızı mutlu edecek projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projelerin övgüler alması ve olumlu karşılık bulması son derece sevindirici. Bornova Belediyesi ile ortak çalışmalar yapmak bize de önemli kazanımlar sağlayacaktır” dedi.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz da hazır bulundu.