Boş evden bir kamyon çöp çıktı

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İvazpaşa Mahallesi'ndeki çöp evi temizledi. Evden çuvallar dolusu çöp çıkarıldı.

İvazpaşa Mahallesi Güven Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri, geçtiğimiz Ekim ayında vefat eden 75 yaşındaki Muammer Akıncı isimli vatandaşa ait olan evden kötü kokuların yayılması üzerine şikâyette bulundu. Kimsenin yaşamadığı eve giden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, 60 gün önce vefat eden Muammer Akıncı'nın hayattayken evinde eski eşya ve çöpler biriktirdiğini ve bu çöplerden dolayı çevreye kötü kokular yayıldığını tespit etti. Belediye ekipleri, mahkeme kararıyla eve girerek temizlemeye başladı. Evden çuvallar dolusu çöp çıkartan ekipler, tamamen boşalttıkları evi ilâçlayarak dezenfekte etti

Mahalle sakinleri, kokuların her geçen gün daha da arttığını ve artık kendi evlerinde dahi kokudan oturamaz duruma geldiklerini ifade ederek, çöp evin temizlenmesinden dolayı Osmangazi Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu.