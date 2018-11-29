Boş tabakları almaya geldi, canından oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikaya mobilya yüklemeye gelen 2 işçi ile boş tabakları toplamaya gelen özel bir yemek şirketinde görevli, malzeme yüklenen TIR'ın dorsesinden devrilen konteynerin altında kaldı. 1 işçi ile yemekhane görevlisi hayatını kaybederken, 1 işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay saat 14:00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeniceköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Dışarıdan getirilen Muammer Kumral (52) ve Hakan Bulun (40), yurt dışına ihraç edilecek mobilya takımlarını fabrika girişindeki konteynere yüklemeye başladı. Bu sırada özel bir yemek şirketinde çalışan yemekhane görevlisi Mümin Özgür (35) yemek verdiği işçilerin boş tabaklarını almak için konteynerin yanına geldi. Tam bu sırada konteynerin ayaklarından biri bilinmeyen bir neden kapanmaya başlayınca devrilerek ters döndü. Boş tabakları almaya gelen yemekhane çalışanı Özgür konteynerin altında kalırken, işçiler Kumral ve Bulun ise bulundukları konteynerin içindeki mobilyaların altında kaldı. Olayı gören fabrika çalışanları hemen yardımlarına koştu. Olay yerine gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri ve çalışanların yardımıyla yemekhane görevlisi Mümin Özgür ile Hakan Bulum kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Muammer Kumral ise olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Durumu ağır olan ve bacağı kopan Özgür müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı Hakan Bulun'un ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay sonrası gelen cumhuriyet savcısı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Muammer Kumral'ın cansız bedeni konteynerin altından çıkartılarak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Fabrikada çalışan işçiler, “Biz içerde çalıştığımız sırada bir gürültü geldi. Dışarıya çıktığımızda konteynerin ayaklarından birinin kapanması sonucu devrildiğini öğrendik” diye konuştu.

Öte yandan fabrikanın hemen yanında bulunan evde ikamet edenlerin yakınları olay yerine gelerek, evdekilere bir şey olduğunu sandılar. Şahıslar, olay yerinde geldiklerinde jandarma görevlilerinin durumu anlatmasıyla rahat bir nefes alırken, işçilerinin ölüm haberini duyunca üzüldüler.