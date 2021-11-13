BOSAB, ‘Önce iş sağlığı ve güvenliği' dedi

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSAB) düzenlenen çalıştayda, firma yetkililerive çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirildi.

BOSAB'da, bölgede faaliyet gösteren firma yetkililerine ve çalışanlarına yönelik düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı'nda A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı-ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi Başdenetçisi Tacettin Takma,iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri konularında katılımcıları bilgilendirdi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BOSAB Bölge Müdürü Semih İdil, “Bölgemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir kültür oluşturmak için eğitimlerimize devam edeceğiz” dedi.

Eğitimde, iş sağlığı ve güvenliğinde risk değerlendirmenin tanımı ve önemi, risklerden korunma ilkeleri ve uygulanma süreçleri hakkında bilgiler verildi. Bölge Müdürü Semih İdil, “BOSAB olarak, iş sağlığı ve güvenliği noktasında etkin ve faydalı çalışmalar yürüterek bölgemizde yer alan firmalarda iş kazalarının önlenmesine katkı sağlamak istiyoruz. Düzenlediğimiz eğitim ileişverenler ve çalışanlar açısından iş güvenliği bilinci artırılmış olacak. Eğitimin her şeyin başında geldiği düşüncesinden hareketle, bölgemizde karşılaşabilecek kazaların önüne geçeceğiz. Çalışanların haklarının da gözetilmesi açısından yasal yönden yapılması gereken talimatlar da eğitimimiz içerisinde bulunuyor. Daha sağlıklı çalışma koşulları oluşturarak güvenli bir ortamda üretime ve ülke ekonomimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

İş sağlığı ve güvenliğinin, çalışma esnasında bireylerin karşılarına çıkabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmayı amaçladığını belirten Tacettin Takma da “Çalışanları, işletmeleri ve çevreyi koruyarak üretimde verimliliği sağlayan iş sağlığı ve güvenliği, herkes içindir. Bu kültür bir yaşam biçimi, bilgi ve deneyim birikimidir. Oluşan iş kazalarının nedeni, ders almamaktan geçer. Hatanın tekrarlanmaması açısından kaza sonrası raporu oluşturulmalıdır. Bu tecrübelerden faydalanarak, her yıl binlerce kez gerçekleşen iş kazalarının önüne geçebilirsiniz. Tehlikelerin belirlenmesi ve riskin değerlendirilmesindeki ana amacın, tehlikenin temel nedenine inilmesi olduğu kesinlikle unutmamalısınız” ifadelerini kullandı.