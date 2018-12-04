Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu

Bursa'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı yerde bacağından vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Akbıyık Caddesi üzerinde bulunan diş kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, Nuh Ş. (41), boşanma aşamasında olduğu eşinin çalıştığı kliniğe gelip, eşi Nuriye Ş.'yi (36) bacağından vurarak yaraladı. Klinikte bulunanların 112 sağlık ekiplerini araması üzerine gelen ekipler, yaralı Nuriye Ş.'yi Muradiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Sol ayağından yaralı olan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi arama çalışması başlattı.