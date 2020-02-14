Bosna Hersek'ten iş birliği teklifi

Belediye Başkanı Hadziemriç, Bosna Hersek olarak tarihî, kültürel ve gönül bağa sahip oldukları Bursa ile yeni ticaret köprüleri kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Şubat ayında Danimarka'dan Tataristan'a, Güney Afrika'dan Özbekistan'a kadar pek çok ülkeden başkonsolos ve ticaret müşaviri seviyesinde önemli misafirleri ağırlayan BTSO, son olarak Bosna Hersek'in üretim merkezlerinden birisi olan Travnik'ten gelen iş dünyası temsilcilerini misafir etti.

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa ile Bosna Hersek arasındaki köklü tarihi bağın ticarete yansımadığını belirterek, Bursa iş dünyası olarak ekonomik işbirliğini güçlendirmek istediklerini söyledi. Bursa'da düzenlenen Junioshow ve Bursa Textile Show gibi tekstil sektörüne yönelik fuarlarda Bosna Hersekli birçok firmayı ağırladıklarını hatırlatan İsmail Kuş, Bursa'da Bosna Hersek ile ticaret yapan firma sayısının 205 olduğunu vurguladı. Bursa'nın Bosna Hersek'e olan ihracatının 17 milyon dolar olduğunu hatırlatan İsmail Kuş, “Ortak bir geçmişe sahip olduğumuz Balkanlar ile çok derin ve güçlü bağlara sahibiz. Türkiye ekonomisinin üretim merkezi Bursa'mızda da Balkan kökenli çok sayıda iş insanı faaliyet gösteriyor. Bursa ve Balkan ülkeleri ortak geçmişinin ve coğrafi yakınlığının getirdiği avantajları daha fazla kullanmalı ve işbirliklerini güçlendirmeli” ifadelerini kullandı.

Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemriç, Bosna Hersek'in 70 yıllık tekstil üretim merkezlerinden olan Travnik'te mayıs ayında önemli bir fuar organizasyonuna imza atacaklarını söyledi. Fuarın tanıtımı için Bursa'da ve İstanbul'da ziyaretler yapacaklarını dile getiren Hadziemriç, geçen sene ilki yapılan ve bu yıl 28-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 'Timod Expo' Fuarı'na Bursalı firmaları davet etti. Bursa'ya sürekli geldiğini ve yabancı olmadığını ifade eden Hadziemriç, “Bizler Bursalı tekstil sektörü temsilcilerimizle birlikte işbirliğimizi artırmak istioruz. Kentimizde tekstil sektöründe 5 bin kişilik bir istihdamımız var. Firmalarımızın yüzde 90'ı AB ülkeleri ile ticaret yapıyor. Bosna Hersek'i Avrupa'ya açılan bir kapı gibi görebilirsiniz. Asgari ücret şu anda ülkemizde 217 euro civarında. Devletin yatırım yapmak isteyenlere önemli teşvikleri var. Bursa ile işbirliği yapmaya hazırız” diye konuştu.

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Bosna Hersek Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek de programa ev sahipliği yapan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ederek, “BTSO'nun Bursa iş dünyasının ihracatını geliştirmek adına önemli projelere imza attığını kamuoyundan yakından takip ediyorum. Her sektöre yönelik rol model projeler hayata geçiriliyor. Bu vizyonundan dolayı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve ekibine teşekkür ediyorum. Bosna Hersek'te tekstil sektörüne yönelik düzenlenecek fuar, Bursa iş dünyasına yeni fırsatlar sunacaktır. Karşılıklı ziyaretler ile Bursa ve Balkan coğrafyası arasındaki ticari işbirliklerini daha fazla güçlendirmeliyiz.” dedi.

Program kapsamında ayrıca Belediye Başkanı Admir Hadziemriç ve Bosna Hersek Deri, Tekstil ve Ayakkabı Üretici ve İhracatçılar Birliği Genel Sekreteri Amir Meciç, Bursalı firmalarla bir araya geldi. Bosna Hersek'in yatırım imkânları hakkında bilgi veren Hadziemriç ve Meciç ayrıca Travnik'te düzenlenecek 'Timod Expo' Fuarı hakkında bilgiler aktardı.