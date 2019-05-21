Bosna'da iftar bereketi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin dostluk ve kardeşlik ortamını tesis etmek için Bosna Hersek'te organize ettiği iftar programı, yüzlerce Müslümanı Mostar Köprüsü eteklerinde aynı sofra etrafında buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balkan ülkeleri ve Kafkasya'da yaşayan Müslümanların birliği ve beraberliği yönünde iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Ramazan ayının girmesiyle birlikte Balkanlar'daki iftar programlarının son durağı Bosna Hersek'in tarihi mekanı Mostar'da organize edildi.

Tarihi Mostar Köprüsü yanındaki Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen iftara Bursa Büyükşehir Belediye Başkanını temsilen Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, Bosna Hersek Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanı Elvira Dilberoviç, Eğitim ve Bilim Bakanı Yardımcısı Alden Kajtaz, Hersek Neretva Kantonu Meclis Başkanı Şerif Şpago, Hırvatistan Başkonsolosu Marko Babiç, Mostar Belediye Başkanı Ljubo Beşliç ve çok sayıda Bosna Hersekli soydaşlar katıldı.

İftar sonrası konuşan Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, Mostar'da yaşanan tablonun ne kadar isabetli bir kararı hayata geçirdiklerini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Türkiye'den özellikle Bursa'dan selamlar getirdiklerinin altını çizen Çapar, “Ramazan ayının dünyadaki tüm mazlumlara Müslümanlara hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ramazan dünyanın neresinde olursak olalım bir ve beraber olmanın, huzurun ve bereketin yaşandığı müstesna bir aydır. Ümidimiz odur ki insanları yeniden kardeş kılacak bu mübarek ayda komşularımızla soframızı paylaşacağız daha sıkı ilişkiler içerisinde olacağız. Bizler Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa'yı temsil eden insanlar olarak çeşitli etkinliklerle Ramazan'ı ihya ediyoruz. İstedik ki bu güzelliği komşularımızla dostlarımızla paylaşalım. Bu topraklarda soydaşlarımız akrabalarımız kardeşlerimiz ve aynı şekilde Bosna Hersek'li bir çok yurttaşımızda bizimle aynı duyguları paylaşıyorlar. Düzenlediğimiz bu iftarla burada yaşayan kardeşlerimize onlarla aynı duyguları paylaştığımızı göstermek istedik. Bu amaçla Balkanlar'da, Batı Trakya'da ve Kafkaslar'da düzenlediğimiz etkinliklerle buraya göçmüş kardeşlerimizle bağlarımızı kuvvetlendirdiğimizi düşünüyoruz. Umuyoruz ki bu etkinlikler aramızda bir köprü olacak. Bir kez daha Ramazan ayının mazlum coğrafyalar başta olmak üzere tüm Müslüman alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Mostar Başkonsolos Vekili Bilal Köse ise “Ramazan ayı dünyada yaşayan yaklaşık 1.5 milyar Müslüman için çok önemlidir. Bu sene yine sevinç ve coşkuyla karşıladığımız Ramazan ayında yine Müslüman coğrafyasında savaşların olduğunu görmek bizleri derinden yaralamaktadır.

Ramazan ayı aynı zamanda insanlar arasında sevgi saygı hoşgörünün yoğun şekilde yaşandığı farklı ırkta, farklı dilde insanların bir araya geldiği mübarek bir aydır. Farklılıklarımız bizleri zengin ve güçlü kılmaktadır. Çok renklilik tek renklilikten her zaman iyidir. Karşılıklı anlayış ve hoşgörü çerçevesinde çözemeyeceğimiz hiçbir problemin olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

İftar programının davetlileri arasında yer alan Mostar Belediye Başkanı Lgubo Beştiş ise iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının çok sevindirici olduğunu düzenlenen iftar programından şehri adına çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi.