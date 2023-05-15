Bursa Büyükşehir Belediyesi ile HAVELSAN arasında imzalanan protokolle, Bursa'nın en büyük parklarından biri olan Botanik Park'ta akıllı dönüşüm süreci başlıyor. Protokol çerçevesinde hayata geçirilecek akıllı sulama sistemlerinden, yapay zeka destekli uygulamalara kadar geniş çerçeveli çalışma ile park artık çok daha güvenli hale gelecek.

Akıllı şehircilik uygulamalarıyla Bursa'yı geleceğe güvenle taşıyacak adımları bir bir atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Hizmete açtığı B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi ile Bursa'nın akıllı şehre dönüşümü konusunda önemli bir hamle gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, geçen ay HAVELSAN'la yapılan Nesnelerin İnterneti hizmetleri konusundaki işbirliğine şimdi de Botanik Park'ın akıllı dönüşümünü ekledi. Akıllı ve güvenli parklar ile akıllı sulama sistemlerini kapsayan işbirliğinin protokolü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törende Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar arasında imzalandı.

Akıllı ve güvenli parklar

İmza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, akıllı şehircilik çerçevesinde teknolojik imkânlardan ve yeni gelişmelerden faydalandıklarını söyledi. Bu uygulamalarla hem çağı yakaladıklarını hem de tasarrufu öne aldıklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Bugün akıllı ve güvenli parklar konseptimizde yeni bir projenin başlangıcına imza atıyoruz. Bundan sonra parklarımız daha güvenli hâle gelecek. Parklarda yer alan kameralarla; insan tespiti, düşme tespiti, görüntü örneği ile eşkâl tespiti, insan yoğunluk tespiti ve alan ihlali tespiti yapılarak 7/24 yapay zekâ destekli uygulamalarla takip edilebilecek. Nesnelerin interneti platformuyla hava kalitesi ve nem oranı tespiti sensörleri yardımıyla akıllı sulama yapılarak Bursa daha da yeşil olacak. Park alanlarındaki sulama sistemleri uzaktan kontrol edilerek nem sensörlerinden alınan veriler 7/24 izlenebilecek. Gerekli zamanlarda sulama sisteminin otomatik devreye girmesi sağlanacak. Bu sayede büyük ölçekte su tasarrufu sağlarken, kaynaklarımızı daha verimli kullanmış olacağız. Elde edilen bütün veriler nesnelerin interneti platformu üzerinden görselleştirilerek analiz edilebilecek. Suyun akıllı yönetimiyle; verimin arttırılmasını, maliyetlerin ciddi oranda düşürülmesini ve çevresel sürdürülebilirliği hedefliyoruz. Yeni projemizin Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyor, HAVELSAN'a işbirliği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa akıllı şehircilik uygulamalarında her zaman bir adım önde olduğunu dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Botanik Parkı, vatandaşlar için daha güvenli hale getirecek çalışmanın hayırlı olmasını diledi.