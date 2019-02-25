Bowling turnuvasında şampiyon belli oldu

Nilüfer Belediyesi'nin çalışanlar arasındaki dayanışmayı artırmak için düzenlediği bowling turnuvasında şampiyonluğu Mali Hizmetler Müdürlüğü takımı aldı.

Nilüfer Belediyesi çalışanları arasında her yıl düzenlenen bowling turnuvası bu yıl da ilgi gördü. 71 takımın katıldığı Nilüfer Belediyesi Birimler Arası Bowling Turnuvası heyecanlı anlara sahne oldu. Altı gün süren turnuvanın sonunda Mali Hizmetler Müdürlüğü Takımı 540 puanla birinci, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Takımı 518 puanla ikinci, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Nilespit Takımı da 458 puanla üçüncü oldu. Turnuvada atışlarıyla en başarılı kadın ve erkek personel de seçildi. Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvada en skorer kadın personel Başak Akpınar, en skorer erkek personel de Kenan Daştan oldu.

Birimler Arası Bowling Turnuvası'nda dereceye girenlere kupalarını Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Gizem Elmas ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın verdi.