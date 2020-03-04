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Boyahanede korkutan yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir boyahanede çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir boyahanede çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın güçlükle söndürüldü.


Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak üzerindeki boyahanenin imalathane kısmından henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören çalışanlar yangına müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek uzun uğraşlar neticesinde alevleri söndürdü. İmalathanede tiner tenekeleri zaman zaman patladı. Vatandaşlar meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izledi. Yangın sonucu boyahane büyük zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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