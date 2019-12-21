Boyal?ca Camii'nde sabit oturaklar kald?r?ld?

Bursa’n?n ?znik il?esinde camilerden sandalyeler kald?r?lmaya ba?land?.
Bursa'n?n ?znik il?esinde camilerden sandalyeler kald?r?lmaya ba?land?.
Boyal?ca Merkez Camii'nde Diyanet ??leri Ba?kanl???n?n genelgesiyle sabit oturaklar kald?r?ld?, yerine katlanabilir tabureler geldi. ?htiya? olmas? halinde vatanda?lar?n katlanabilir taburede namaz?n? k?labilece?i bildirildi. ?znik M?ft?s? ?zeyir Yava?, 20 Aral?k 2019 Cuma g?n?nden sonra katlanabilir tabure ile namaz k?lma uygulamas?n? ba?latt?klar?n? s?yledi.