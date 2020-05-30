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Boyalıca sakinlerine doğalgaz müjdesi

Bursagaz, bütün Bursa’yı doğalgaz ile buluşturma çalışmalarına salgın döneminde de hummalı şekilde devam ediyor.

Bursagaz, bütün Bursa'yı doğalgaz ile buluşturma çalışmalarına salgın döneminde de hummalı şekilde devam ediyor.


Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesine 3 ay içerisinde doğalgaz vermeyi hedefliyor. Salgın döneminde de çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, doğalgaz hatlarını döşüyor. Boyalıca Mahalle Muhtarı Hüseyin Mersin, kısa sürede mahallenin doğalgaz ile buluşacağını söyledi.

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