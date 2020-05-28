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Boyalıca'nın meşhur nâzende fasulyesi çıktı

Bursa’nın İznik ilçesinin meşhur nâzende fasulyesinin hasadına başlandı.

Bursa'nın İznik ilçesinin meşhur nâzende fasulyesinin hasadına başlandı.


Bursa ve çevresinde en erken turfanda sebzeyi çıkaran İznik'in Boyalıca Mahallesi'nde organik tarla fasulyesinin hasadı başladı. Fasulyenin kilosu 10 liradan alıcı buluyor. Boyalıcalı çiftçilerden İbrahim Dülger, “Mart ayı başında ektiğimiz fasulyenin ilk mahsûlünü toplayarak alım merkezine götürdüm. Fasulyeyi yerli tüccarlardan Ahmet Uzun 10 liradan aldı. Nâzende fasulyesi İstanbul Bayrampaşa ve Kadıköy haline gönderiliyor. Şöhreti bütün Türkiye'ye yayılan nâzende fasulyesi buradan ülkenin birçok yerine gönderilerek satılıyor. Boyalıcalı kadınlarımızın kınalı ellerinden sofraya gelen fasulyemiz organik ve enfes tadıyla yemeklerin vazgeçilmezi” dedi.

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