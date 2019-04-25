Boyları kadar kitap okudular, ödülleri aldılar

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl sekizincisini düzenlediği “Boyun Kadar Kitap Oku” etkinliğinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Etkinlik kapsamında yaklaşık 2 bin 300 öğrenci eğitim dönemi boyunca 60 binin üzerinde kitap okudu.

Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nilüfer Rotary Kulübü iş birliği ile düzenlediği “Boyun Kadar Kitap Oku” etkinliği 2018-2019 dönemini ödül töreni ile tamamladı. BAOB Oditoryum'da düzenlenen törene Nilüfer Belediye Başkan Vekili Zafer Yıldız, Nilüfer Rotary Kulübü Dönem Başkanı Mahmut Nural, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Tüfekçi. Okul idarecileri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

2 bin 295 öğrenci kitap okudu

Ödül törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak olan Nilüfer Belediye Başkan Vekili Zafer Yıldız, Nilüfer Belediyesi'nin çok önemli, Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi yıllardır devam ettirdiğini vurguladı. Etkinlikle ilgili rakamların mutluluk verici olduğuna dikkati çeken Zafer Yıldız, “61 okuldan, tam 2 bin 295 öğrenci bu projeye katılarak 2018-2019 eğitim öğretim dönemi boyunca kitap okudu. Eğitim dönemi boyunca devam eden bu projeye katılan okumanın, bilginin, kitabın rehberliğine inanan çocuklarımız, onlara rehberlik eden öğretmenlerimiz bir kez daha hepimizin göğsünü kabarttı. Kitap okumak bir yaşam biçimi olmalı. Amacımız da bunu siz çocuklarımıza kazandırmak” dedi.

Ruhun ve aklın beslenmesi için en önemli gıdalardan birinin de kitap okumak olduğunu vurgulayan Zafer Yıldız, “Ruhunu bu gıdadan yoksun bırakmayan Nilüferli bütün çocuklarımızla gurur duyuyorum. Bugün burada bazı öğrencilerimize ödül veriyoruz ama aslında bu etkinliğe katılan bütün öğrenciler bence ödülü aldı zaten. Yarışmamızda ilkokul öğrencilerinden ilk 20'şer öğrenci,

ortaokul öğrencilerinden ilk 15'er öğrenci derece aldı. Toplam 120 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte günübirlik özel bir gezi ile ödüllendirilecek. Ayrıca kütüphaneden en çok ödünç kitap alan iki öğrenci de Kütüphane Dostu Ödülü'nün sahibi oldu. Okul mevcutlarına göre en yüksek katılım oranıyla 3 okul ve mevcuduna bakmaksızın en yüksek öğrenci sayısı ile başvuru yapan 1 okul da ödüle hak kazandı. Ben başvuruda bulunan tüm öğrencilerimize, onları özendiren okullarımıza, öğretmenlerimize ve tüm velilerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Tüfekçi de projenin önemine dikkati çekerek, “Teknolojik gelişmeler, biz farkına varmadan dehşetengiz bir karanlığa sürüklüyor. Çok çelişik gibi görünen insani bir dramı yaşıyoruz hep birlikte. Buna karşın son teknolojinin desteklediği ışık görünümlü karanlığa verebilecek tek bir cevabımız var, o da kalem ve kitap.

Bunlar sayesinde ekranların zihnimiz üzerindeki ablukasını rahatlıkla teslim alabiliriz. Bu projeyi yıllardır düzenlemeye devam eden Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür ediyorum” dedi.

Nilüfer Rotary Kulübü Dönem Başkanı Mahmut Nural da projenin parçası olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, “2012 yılında 130 öğrenciyle çıktığımız bu yolda bugün 2 binin üzerinde katılımcıya ulaştık. Bu proje kitap okumayı sevdirmek ve alışkanlık oluşturmak için yola çıktı. Daha barışçıl bir dünya için çalışan Rotary Kulüpleri bu tür projeleri daha çok yaygınlaştırmak için gereken destekleri vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Etkinlikte, Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Zeynep Seda Uslu ve oyuncu Aslı Tecimer de kısa bir söyleşi yaparak, spor yaşamları ve kitap sevgileri hakkında bilgiler verdi.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Konuşmaların ardından dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri verildi. İrfaniye Ortaokulu, Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu ve Doğanköy İlkokulu kitap okuma kampanyasına en çok katılım gösteren okullar olarak ödüllendirildi.

Ayrıca kütüphaneden en çok ödünç kitap alan Rotary İlkokulu öğrencisi Yağız Taha Kirman da "Kütüphane Dostu" ödülünü aldı.