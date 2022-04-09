Böylesi görülmedi.. Bursa'da iş arkadaşından hain tuzak

Bursa'da ilginç bir gasp olayı gerçekleşti. Aynı işyerinde çalıştığı kadın arkadaşının evinin anahtarını alıp, bir arkadaşı vasıtasıyla tuzak kuran ve evinde gasp yaptıran genç adam ile olayı gerçekleştiren zanlı polis tarafından yakalandı. Zanlı evde hırsızlık yaparken eve tesadüfen erken gelen mağdure kadınla göz göze karşılaştığı ortaya çıkarken, evden hızla kaçan zanlı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bursa'da bir kişi, aynı işyerinde çalıştığı kadının ev anahtarlarını çalarak başka bir arkadaşına verdi. Kadının işyerinde olduğunu düşünen zanlı; arkadaşının verdiği anahtar sayesinde eve girdi. Kadın ise eve erken gittiğinde evin içerisinde ses duyması üzerine mutfağa baktı. Buzdolabının arkasına saklanmış olan şüpheli ile göz göze gelerek çığlık attı. Şüpheli şahıs ise kadından zorla telefonunu aldıktan sonra evden kaçarak hızla uzaklaştı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri araştırma neticesinde eve giren şüphelinin tanıdık olduğunu tespit etti. Zanlının mobil bankacılık üzerinden 10 bin lira çekerek 2 farklı bankamatikten çektiği ortaya çıktı.

Olay, iki gün önce 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde meydana geldi. Eve gitmesi gereken saatten erken giden kadın, evin içinden sesler duydu. Bunun üzerine bakmak için mutfağa gittiğinde buzdolabının arkasında bir erkek şahıs ile göz göze geldi. Kadın panikleyerek çığlık attı. Şüpheli erkek şahıs, kadının zorla telefonunu alarak kayıplara karıştı. Kadının şikayetçi olması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro amirliği ekiplerinin yaptıkları soruşturma neticesinde telefonu alarak kaçan şüphelinin mobil bankacılık üzerinden 40 bin ve 10 bin TL'lik krediye başvurduğu ve 2 farklı bankamatikten çektiğini tespit etti. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından eve girerek kadından zorla telefonunu alan şüpheli K.D (27) olduğu tespit edildi.

Otobüsle 6 farklı şehir değiştirdi, Bolu'da yakalandı

Bursa terminalinden Gebze'ye kaçan şüpheli, daha sonra da Trabzon'a gitmek için bilet aldı. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli K.D'yi Bolu otobanında kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan K.D., arkadaşı olan ve kadınla aynı işyerinde çalışan M.B. (27) ile birlikte olayı planladıklarını ve M.B'nin kadından evinin anahtarlarını çalarak kendisine verdiğini söyledi. Zanlının 2 farklı bankamatikten çektiği parayı arkadaşı olan M.B ile 5 er bin lira paylaştıkları öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren K.D. ile kadının iş arkadaşı M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Olayı gerçekleştiren zanlının evden hızla kaçış anı da güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı