Boyun kırığından 6 ay sonra ameliyat oldu

Dr. Kazım Yiğitkanlı, yaptığı operasyonla felç kalma riski bulunan İsa Tokat'ın kafatasını boynuna sabitledi.

Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonrası boynu kırılan İsa Tokat (33), kaldırıldığı hastaneden 1 gün sonra boyunluk ile taburcu oldu. 6 aylık takip sonucunda boyun ağrıları giderek artan ve kırığı iyileşmeyen hastada çekilen kontrol tomografi ve radyolojik tetkiklerde kırığın kaynamayacak şekilde öne doğru kaydığı Özel Medicana Bursa Hastanesinde tespit edildi. İsa Tokat, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kazım Yiğitkanlı tarafından yapılan başarılı bir cerrahî operasyon geçirdi. İsa Tokat'ın 6 ay önce trafik kazası sonrası boyunun kırıldığını ifade eden Kazım Yiğitkanlı, “Bu kırık ise boyunluk ile tedavi edilmeye çalışılmış. Bize geldiğinde 6 ay geçmişti. Boyun kırığı artık giderek ilerlemiş ve öne doğru kayma vardı. Kaynama şansını da kaybetmişti. Bize geldiğinde ciddi boyun ağrıları ve hareket kısıtlığı vardı. Biz de riskli ama etkili, boynundaki kırığın kaynamasını sağlayabilecek tedaviyi uyguladık. Cerrahî tedaviyle boynundaki kaymayı yerine oturtarak kırığın kendi kendine kaynamasını sağlamaya çalışıyoruz. Ameliyatımızın üzerinden 1 ay geçti. Şu an her şey yolunda gidiyor. Kırığımız kaynama eğiliminde. Bir anda kaynama beklenmiyor” dedi.

Cerrahî bir operasyon geçirmemiş olsaydı İsa'nın ciddi boyun ağrılarıyla hayatını idame ettirmek zorunda kalacak olduğunu belirten Yiğitkanlı, “Boynu kaydığı için kaynama şansı olmayacaktı. Ters bir harekette ise boyun altı felç olabilirdi. En azından bizim oraya koyduğumuz metal vidalarla kırık omuru yerine oturtarak kayma riskini azaltmaya çalıştık. İsa'nın boynunda ilk başta kırılma olmuş. Ancak ilerleyen süreçte kırık kendini sabitleyememiş ve öne doğru kayma olmuş. Öne doğru kayma gösterdiği için cerrahî olarak kafatasını boynuna sabitledik. Bu sabitlemeyle kırık olan omurun kaynaması için uğraşıyoruz” diye konuştu.