Boyundan büyük koyunlara çobanlık yapıyor

Bursa'da 80 santim boyundaki çoban onlarca koyunu tek başına güdüyor.

Büyükorhan ilçesinin Geynik köyünde doğan ve boyu 80 santim olan Ahmet Yılmaz, (36), bir köşede oturmak yerine hayata sıkıca tutunarak çalışmaya başladı. Babasının mesleği olan çobanlık yapan Yılmaz, boyundan büyük onlarca koyunu dağ bayır demeden gütmeye başladı. 80 santim boyundaki çobanı gören vatandaşlar gözlerine inanamıyor. Boyundan büyük koyunları büyük bir ustalıkla dağlarda otlatan cüce çoban takdir topluyor. Cüce çobanı ilk kez görenler ise minik bir çocuğun koyun otlattığını sanıyor. Bekar olan Ahmet Yılmaz, kendine göre bir eş bulması durumunda evleneceğini söylüyor.

Doğduktan sonra boyunun 80 santime kadar uzadığını belirten Ahmet Yılmaz, "Kendimi bildiğim bileli köyümde çobanlık yapıyorum. Bu işi babamla birlikte yapmaktayım. Bir gün babam dağa otlatmaya çıkıyor, diğer gün de ben koyunları otlatıyor. İlk defa görenler şaşkınlık içinde kalıyor. Küçücük çocuk çobanlık yapıyor diyorlar. Koyunları otlatırken hiç zorlanmıyorum. Bu işi keyifle ve aşkla yapmaktayım. Bana hiç zarar vermediler. Hayvanları sevince onlar da sizi seviyor. Bekarım, boyuma uygun bir eş bulursan evlenmeyi düşünüyorum. Boyum kısa diye hayata hiç bir zaman küsmedim. Çalışıp ekmeğimi kazanıyorum" dedi.