Bozbey: "Bursa'da sorunları birlikte çözeceğiz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği'nin (GESİAD) düzenlediği toplantıda sanayicilerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Mustafa Bozbey, Bursa'nın, turizmi, doğal güzellikleri ve tarihi değerleriyle çok özellikli bir kent olduğunu söyledi. Kentin sorunlarının da olduğuna vurgu yapan Bozbey şöyle devam etti:

“Kıymetini bilememişiz Bursa'nın. Bazı değerlerini kaybetmişiz. Çevre, ulaşım, ekonomik, planlama gibi pek çok sorunu var Bursa'nın. En önemli mesele, biz Bursa'yı birlikte yönetemedik. Biz insan için şehir planlamasını, Nilüfer'de kısmen başardık. Şimdi Bursa'da da bunu yapmayı hedefliyoruz. Sorunları birlikte çözeceğiz.”

Bursa'nın değerlerinin hikayelere dönüştürülemediğini belirten Mustafa Bozbey, “Bursa'da pek çok değer var, ama hikayeleri yok. Avrupa'da gezip gördüğümüz her yerin hikayesi var. Bunu yapabilirsek turizm anlamında pek çok değer kazandırırız şehre. Sorunları iyi biliyoruz. Tartışarak kentin sorunlarını muhataplarıyla çözeceğiz. Ankara'dan bakanların her dediği olursa her şey doğru olmaz. Şehre yapılacak olanı bu şehir insanı daha iyi planlar” diye konuştu.

GESİAD Başkanı Kerim Demiral de Mustafa Bozbey'e plaket vererek teşekkür etti.