Bozbey: “Bursa'nın geleceğine imza atmak istiyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Meclisi'nde kendisini tebrik eden Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyelerine teşekkür ederek, “Nilüfer 20 yılda öncü bir hâle gelmiş ise, bunda bütün meclis üyelerimizin muhtarlarımızın, çalışma arkadaşlarımızın emeği var” dedi.

Nilüfer Belediye Meclisi'nin ocak ayı ikinci oturumu Mustafa Bozbey'in başkanlığında gerçekleşti. ‘Barış Meclisi'nde yapılan toplantıda gündeme geçilmeden önce Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Sözcüsü İsmail Hakkı Kavurmacı söz aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem'i kutlayan Kavurmacı, başarı dileklerini iletti. Başkan Bozbey de İsmail Hakkı Kavurmacı ile Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu'na teşekkür etti. Bozbey, “Neticede biz burada Nilüfer Belediye Meclisi ailesiyiz. Bu meclisin içerisinden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da, Nilüfer Belediye Başkan Adayı da çıkacaktır. Hepimiz Bursa için varız. 20 yıldır Nilüfer için çaba gösterdik, arkadaşlarımız ile birlikte önderlik yaptık. Nilüfer 20 yılda, Türkiye'de lider ve öncü bir hâle gelmişse bütün meclis üyelerimizin, muhtarlarımızın, çalışma arkadaşlarımızın emeği var. Ben muhalefet diye adlandırmıyorum. Farklı düşüncelerimiz olabilir, ama hepimiz yeri geldiği zaman sarılırız, yeri geldiği zaman sorunlarımıza ortak olur, çözme konusunda elimizden geleni ardımıza koymayız. 20 yıldır bu güzelliği burada sürdürdük. İnşallah bundan sonra Bursalılar da destek verirse, sahip çıkarsa, Nilüfer'de yaptıklarımızı Bursa'ya da yapmamızı isterlerse, Bursa'ya hizmet etme imkanını bulabilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.

Adaylığının açıklanmasından sonra gördüğü ilginin kendisini memnun ettiğini söyleyen Bozbey, “Büyük ilgi var, ama neticede her başkan adayı Bursa'ya iyi şeyler yapmak için sahaya çıkacaktır. Sahaya çıkan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Neticede Bursa'nın geleceğine imza atmak istiyoruz. Sandıklar açıldığında Bursa için en hayırlısının çıkacağını biliyorum ve yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyorum. Hepinize tekrar teşekkür ederim” dedi.

Bozbey konuşmasında, Nilüfer Belediye Başkan Adayı olan Turgay Erdem'e de şimdiye kadar yaptığı çalışmalar için teşekkür etti. Bozbey, “Nilüfer'de 20 yıldır gerçekten bir yönetim sistemi oturmuş durumda. Hizmetlerimizin 15 yılında Turgay Erdem arkadaşımız da yer aldı ve yapmış olduğumuz bir çok projede imzası var. Nilüfer'de yönetim sistemini bilen ve çözüm üretecek olan arkadaşımızın başkan adayı olması bizi de çok sevindirdi. Turgay Erdem'e başarılar diliyorum. Bütün mesai arkadaşlarımız ile birlikte çıta düşmeyecek, yükselecektir diye düşünüyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Meclisi'nin gündemindeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.