Bozbey: "Bursa'nın turizmden daha fazla pay almasını sağlayacağız"

Genel Kurulunda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, kentin turizmde hak ettiği yerde olmadığını söyledi. Bozbey, “Bursa'nın değerlerini herkese tanıtacağız. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Bunu başardığımızda göreceksiniz ki Bursa'nın iç ve dış turizmden aldığı pay artacak” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Türkiye, Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) Bursa Şubesi 2. Genel Kuruluna katıldı. Gönlüferah Otel'de yapılan genel kurulda Mustafa Bozbey, Bursa'da turizmin geliştirilmesine yönelik açıklamalarda bulundu. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Faruk Çelik ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı genel kurulda konuşma yapan Mustafa Bozbey, Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alması için neler yapılması gerektiğini anlattı. Bursa'nın turizm alanında yeteri kadar tanıtılmadığına dikkat çeken Bozbey, şöyle konuştu:

“Bursa, çok önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Ancak, Türkiye'nin yaklaşık 40 milyar dolar olan turizm girdisinden Bursa'nın aldığı pay 166 milyon lira. Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerini düşündüğümüzde bu çok düşük bir rakam. Bu durum otelleri de çalışanlarını da etkiliyor. Bursa'da turizmin geliştirilmesi için yapılacak çok şey var. Öncelikle Bursa'nın bütün turizm değerlerini, kültürel ve turizm mirasını ortaya çıkararak, turizm elçilerine ve otellere bir sunum yapılmalı. İşte o zaman kentimizde yüzde 1,7 olan gecelik konaklama oranı, belki yüzde 2,5-3'e çıkabilir. Eğer biz Bursa'da gecelik konaklama oranlarını artıramazsak, o zaman TOLEYİS üyelerinin gelirlerini de artıramayız.”

Bursa'da birçok önemli değeri kentte yaşayanların bile bilmediğini söyleyen Bozbey, “Bizim mevlidimizi yazan Süleyman Çelebi'nin Ulu Cami'nin imamı olduğunu bilen var mı? Ulu Cami'de Süleyman Çelebi'nin ismi var mı? Buraya gelen turistlere biz neden bunu sunamıyoruz. Bunun gibi açığa çıkmamış birçok değerimiz var. İşte bu değerleri biz Bursa'da açığa çıkarmak zorundayız. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunun gibi aklınıza gelmeyen o kadar çok değerimiz var ki. İnanın 40 milyar dolardan gelecek pay, daha fazlasına çıkabilir. O zaman Bursa'nın esnafı kazançlı çıkar. Sendika üyelerimizin gelir artışı, yaşam standartları yükselir. Otellerimiz dolu olur ve lokantalarımız çalışır. Onun için turizm konusunda yeni çalışmalar yapmak zorundayız. Bunu yapacağız ve bunu başardığımızda göreceksiniz ki Bursa'nın iç ve dış turizmden aldığı pay artacak” diye konuştu.