Bozbey çalışanları öğle yemeğinde ağırladı

Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşlarla sık sık bir araya gelirken, belediye çalışanlarını da ihmal etmiyor. Başkan Mustafa Bozbey, belediye personelinin motivasyonunu artırmak ve kurum içi iletişimi güçlü tutmak amacıyla belirli aralıklarla hem sabah kahvaltılarında hem de öğle yemeklerinde çalışanlarla buluşuyor. Başkan Bozbey Halk Evi'ndeki makamında verdiği öğle yemeğinde bu kez, Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan personeli ağırladı. Buluşmada, Belediye Meclisi Üyesi Yalçın Işıkyıldız ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Bircan Uysal da yer aldı. Her iki müdürlüğün çalışmaları hakkında karşılıklı görüşlerin paylaşıldığı yemekte Başkan Mustafa Bozbey, çalışanların taleplerini de dinledi. Başkan Mustafa Bozbey, Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü çalışanlarına verdikleri emekler için teşekkür etti.