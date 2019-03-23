Bozbey, Çarşamba ve Çırpan'ın nabzını tuttu

Osmangazi ilçesindeki Çırpan ve Hocahasan mahallelerini ziyaret ederek halkla buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Ey güzelim Çarşamba, dilin olsa da bir haykırsan, ‘geride neler yaşadık' desen. Bir zamanların en gözde yerlerinden insanlar şimdi kaçmak istiyor” sözleriyle mahalle halkının duygularına tercüman oldu.

Bursa'nın bütün ilçelerini, her mahallesini adım adım gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Çırpan, Hocahasan ve Küplüpınar mahallelerindeydi. Ziyaretlerine Çırpan Mahallesi'nden başlayan Bozbey, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Halkın yoğun ilgiyle karşıladığı Bozbey, 20 yıllık tecrübeyle yola çıktıklarını ifade etti. Bursa'nın ve mahallenin bütün sorunlarını iyi bildiklerini söyleyen Bozbey, Bursa'nın bir zamanlar en gözde bölgesinde yaşanan değişimi şöyle ifade etti: “Ey güzelim Çarşamba, dilin olsa da bir haykırsan, geride neler yaşadık desen. Buraları çok iyi bilen birsiyim. Altıparmak ve Çarşamba bir zamanlar en gözde yerlerdi. Şimdi insanları tutamıyoruz buradan kaçmak istiyorlar. Hikayesi olan insanlar buralardan gitmek istiyor.”

Mahallede çok sayıda iş yeri açan Suriyeliler ile ilgili de konuşan Bozbey, “Biz misafirperver insanlarız. Ama onlar da bizim göreneklerimize kurallarımıza uymak zorundalar. Burada bir tabela asılacaksa bizim dilimizde olacak. Uyum sorunlarını çözmemiz lazım. Araştırmalara göre yüzde 72'sinde ülkelerine dönme arzusu yok. O zaman bizim kurallarımıza uyacaklar” dedi.

Mahalledeki otopark ve ulaşım sorununa da dikkati çeken Bozbey, “31 Mart itibariyle belediyenin yatırım yapmadığı yerlerde otopark ücreti alınmayacak. Buralarda çalışanlar farklı yerlerde istihdam edilecek. Bursa'nın ulaşım sorununun tek çözümü metro sistemidir. Bu sistem diğer hatlarla entegre olmadığı için yanlıştır” diye konuştu.

Bölgede eskiden Atatürk Stadyumu'nun bulunduğunu ve birçok hikaye yaşandığını belirten Bozbey, “Bursaspor bu kentin en büyük birleştirici gücüdür. Burada stadyum vardı ve hikayeler yarım kaldı. Burada bulunan stadyumun yerinde yapacağımız çalışmalarla Bursaspor anılarını burada yaşatacağız” dedi.

Mustafa Bozbey daha sonra, Hocahasan Mahallesi'nde halkla bir araya geldi. CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın da katıldığı buluşma ilgi gördü. Nilüfer'de yapılan çalışmalara dikkati çeken Mustafa Bozbey, “Birileri güneşi balçıkla sıvamaya çalışıyor. Tüm ilçelerden insanlar Nilüfer'e geliyor. Belediyecilik sadece yol, asfalt yapmak değildir. Belediyecilik sosyal, kültürel hayatın içinde insanların kentlerinde mutlu huzur içinde yaşamalarına olanak sağlamaktır. Vatandaş görüyor seni de beni de. Güneşi balçıkla sıvayamazsın” diye konuştu.

Mustafa Bozbey daha sonra Erkan Aydın ile birlikte, Göynükbelenliler Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Büyük coşkuyla karşılanan Mustafa Bozbey ve Erkan Aydın, burada da yapacakları projeler hakkında bilgi vererek 31 Mart seçimleri için destek istedi.

Mustafa Bozbey, Küplüpınar Mahallesi'ni de ziyaret ederek esnaf ve halkla buluşup sorunları dinledi.