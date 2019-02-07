Bozbey Gemlikliler'i dinledi

Gemlikliler'in sorunlarını ve çözüme ilişkin fikirlerini dinleyen Bozbey, “Birlikte çıkmış olduğumuz bu yolculuk Gemlik adına, Bursa adına bir dönüm noktası. Önümüzdeki süreçte Gemlik'le birlikte Bursa da gülümseyecek” dedi.

Bursa'nın adayı Mustafa Bozbey, ilçelerde halkla buluşmayı sürdürüyor. Bozbey bu defa Gemlik'te toplumun bütün kesimleriyle biraraya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ilk olarak Kurtul ve Engürücük Mahalle sakinleriyle buluştu

CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertarslan, CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar ve partililerin eşlik ettiği Bozbey, vatandaşların sorunlarını dinleyerek önerilerini aldı. Kurtul Mahallesi sakinleri, ulaşım ve arazi sulamayla ilgili sorunların iletti Bozbey'e. Ulaşım sorunlarının üstesinden geleceklerini söyleyen Mustafa Bozbey, en önemli şeyin toprağa sahip çıkmak olduğunu vurguladı. Bozbey, “Kırsal bölgelerin kalkınması için ürün çeşitliliğine gidilmesi gerekiyor. Eğer ürün çeşitliliğini ortaya koyarsanız kazanç da artar, yaşam standartları da değişir. Örnek çiftçi modeliyle ürün çeşitliliğini sağlayacağız ve çiftçimizin yanında olacağız” dedi.

Bozbey, Kurtul ve Engürücük Mahallelerine yaptığı ziyaretin ardından Gemlik merkezde temaslarda bulundu.

Bozbey'den İYİ Parti ve CHP'ye ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İYİ Parti Gemlik İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertarslan ve CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar'ın da eşlik ettiği ziyarette Bozbey'i, İYİ Parti Gemlik İlçe Başkanı Birol Mumcu ve partililer karşıladı.

Bursa'nın adayı olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde kadınlara büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Hiç kimseyi ötekileştirmeden herkese eşit mesafede seçim çalışması yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Bozbey, “Gemlik'teki kadınların tamamına ulaşmak zorundayız. CHP ve İYİ Parti olarak bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Her iki partinin de kadın üyelerine özel bir görev düşüyor. Kadınları evlerinde ziyaret ederek kenti gülümsetecek desteği almamız gerekiyor. Birlikte çıkmış olduğumuz bu yolculuk Gemlik adına, Bursa adına bir dönüm noktası. Önümüzdeki süreçte Gemlik'le birlikte Bursa da gülümseyecek. Gemlik'i gülümsetmek adına bu başlangıcı hep birlikte yapacağız” dedi.

İYİ Parti Gemlik İlçe Başkanı Birol Mumcu da Gemlik'in giderek daha kötü hale getirildiğini söyledi. Mumcu, “Ben liseyi bitirdikten sonra Gemlik'ten ayrıldım ama geri geldiğim günden beri her gün daha kötü bir hale geldi. Gemlik'in yeniden güzel günlerine dönmesi için birlikte hareket edeceğiz” dedi.

Bozbey CHP Gemlik İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret ederek, CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar ve parti teşkilatıyla görüştü. Bozbey, Bursa'nın mavisini yeniden kazanmak için Gemlik'e büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Mustafa Bozbey, Gemlik temasları kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret etti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdülkadir Yüce ile görüşen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey, “Seçimlerin sükunet içerisinde geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdülkadir Yüce de Gemlik'te siyaset yapan arkadaşlar uyumlu iletişim kuruyorlar. Şimdiden Gemlik için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bozbey ve beraberindekiler Umurbey Mahallesi'nde bulunan Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını da ziyaret etti. Mustafa Bozbey daha sonra Umurbey Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.