Bozbey: “Herkes elini taşın altına koymalı”

Gemi batarsa hepimiz batarız. Ülkenin ekonomik sorunları atlatması için herkesin elini taşın altına koyması gerek” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Vişne Caddesi'nde faaliyet göstermeye başlayan Özaytaç Konfeksiyon ve Çocuk Giyim mağazasının açılış törenine katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Sönmez ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katıldığı açılış töreninde konuşan Mustafa Bozbey, işletmelerin ülke ekonomisine kattığı değere vurgu yaptı. Mustafa Bozbey, “100 metrekarelik bir yerden 16 farklı ülkeye ihracat yapmak kolay değil. Bu aile çalışmanın, azmin en önemli göstergelerinden birini sağlamış. Bursa'ya hoş geldiniz. Bursa, 3 milyonluk bir şehir. Ticaret, sanayi, kültür olarak her yönüyle ülkenin en güzel şehirlerinden birisidir. Hepimiz aynı gemideyiz. Gemi batarsa hepimiz batarız. Onun için ülkemizi bir adım ileriye taşıyacak, gemiyi sağlıklı şekilde karaya çıkaracak güzel insanlarla başarmak zorundayız. Herkese sorumluluk düşüyor. Ülkenin ekonomik sıkıntıları atlatması için herkesin, elini taşın altına koyması gerek. Bu konuda katkı koyan, yatırım yapan herkesi ayrıca yürekten kutluyorum. Bu konuda çaba sarf eden, işçi çalıştıran, vergisini veren herkesin birer altın madalya hak ettiğine inanıyorum. Özaytaç ailesi de bunlardan bir tanesi ve kutluyorum. Bir işçi dahi çalıştıran esnafımızın elinden öpmek lazım” dedi.

Başkan Bozbey daha sonra TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'nın açılışına katıldı. Bozbey, stantları gezerek, işletmecilere hayırlı işler dileğinde bulundu.