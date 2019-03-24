Bozbey: Heykel ve çevresi yeniden cazip hale gelecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Tahtakale, Nalbantoğlu ve Açık Çarşı'da vatandaşları dinledi. Tahtakale'de Köylü Pazarı'nı yeniden kuracaklarını belirten Bozbey, Nalbantoğlu ve Heykel'i projelerle yeniden cazip hale getireceklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, hafta sonunda Tahtakale, Nalbantoğlu Caddesi ve Açık Çarşı esnafıyla buluştu, vatandaşlarla sohbet etti. Halk ve esnafın büyük ilgi gösterdiği Mustafa Bozbey sorunları dinleyip çözüm önerilerini sundu.

Bozbey bölgede gezerken vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kimi Mustafa Bozbey'e çiçek verdi, kimi kestane, simit ikram etti. Tavla oynayan vatandaşlar bir el de Mustafa Bozbey ile oynarken, çok sayıda kişi de birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaret sırasında Aşıklar Kahvesi'ne de giden Bozbey, türkülerle karşılandı. Kahvedekiler saz eşliğinde Bozbey ile beraber "Yolun sonu görünüyor" türküsünü sözlerini değiştirip "Martın sonu görünüyor" sözleriyle söyledi.

Bursa'nın en eski mahallelerinden Tahtakale'de halkla sohbet eden Mustafa Bozbey, kurulan Köylü Pazarı'nın kaldırıldığına dikkat çeken Bozbey, esnafla bir araya gelerek pazarın yeniden kurulması için çalışacaklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Tahtakale'de gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Nalbantoğlu Caddesi'nde esnafa hayırlı işler dileklerinde bulundu ve 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi. Nalbantoğlu esnafının zor günlerden geçtiğini belirten Bozbey, Bursa'nın merkezi halindeki Nalbantoğlu esnafının bu durumda olmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Mustafa Bozbey, Nalbantoğlu Caddesi'nin ve Heykel'in turizm değerlerini ön plana çıkarılması gerektiğini ifade etti.

“çözümü esnafla bulacağız”

Bölgenin çok sayıda tarihi değere sahip olduğunu belirten Bozbey, “Eğer biz Bursa'da bu bölgemizdeki tarihi eserlerimizi turistlere tanıtabilirsek çok şey elde ederiz. Yerli ya da yabancı turistleri bu bölgemize getirebilirsek buradaki esnafımız da kazanacak. Ama maalesef buraya ne yerli ne de yabancı turist uğramıyor. Nalbantoğlu, Bursa'nın en önemli çarşılarından biri olmasına rağmen şu anda esnaf zorda. Buradaki esnafımızı da gelirlerini artırarak gülümsetmemiz gerekiyor. Burayı çeşitli etkinliklerle canlandırmak mümkün. Esnaf buna hazır, esnafımızla bir araya gelerek çözümü birlikte bulacağız” diye konuştu.

Heykel'in tamamıyla yayalaştırılmasıyla ilgili projeleri olduğunu ifade eden Bozbey, “Ulucami, Hanlar Bölgesi ve tarihi mekanlarımızın birbirleriyle olan bağlantılarının sağlanması sayesinde buraya turistlerin ilgisini artırmak mümkün. Araç trafiğini alta alarak alt geçitte olan dükkanlardaki esnafı da koruyup, burada bir düzenlemeyle planladığımız metro sistemiyle bölgeyi daha cazip hale getireceğiz” diye kaydetti.

Bozbey daha sonra Hanlar Bölgesi'ndeki Açık Çarşı'yı da ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Bozbey, Açık Çarşı'yı girmeden önce de çarşı girişinde bekleyen Bursaspor'un lisanslı ürünlerinin satışının yapıldığı Bursastore TIR'ına girerek alışveriş yaptı.