Bozbey: Heykeli yayalaştıracağız

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Heykel'i yayalaştırarak, altını yol, üstünü turist otobüslerinin de faydalanabileceği bir otopark haline getirmeliyiz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey cuma gününü, 700 yıllık geçmişi bulunan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde geçirdi. Ziyaretlerine Millet İttifakı CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın'la birlikte Koza Han'dan başlayan Bozbey, burada esnafa "hayırlı işler" diledi.

Bozbey daha sonra Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Yönetimi ve Koza Han esnafıyla kahvaltıda biraraya gelerek hem karşılıklı fikir alışverişinde bulundu hem de esnafın sorunlarını dinledi.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım'ın beklentilerini dile getirdiği buluşmada, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde bulunan esnaf da turizm potansiyelinin çok yüksek olduğu bölgede, turist sayısının az olmasından yakındı.

Esnafı dikkatle dinleyen Mustafa Bozbey, Hanlar Bölgesi için önerilerini sundu. Bozbey, yaşanan sorunların giderilmesi için bir üst kurul oluşturulacağını belirterek, “Ortak akılla alınacak kararlar burada uygulanacak” dedi. Turizme yönelik yapılması gerekenlere değinen Bozbey, “Bursa turizm kenti olması gerekirken maalesef turizmden çok düşük pay alıyor. Bu, esnafımıza olumsuz olarak yansıyor. Turizmi, Bursa'nın gündemine alacağız ve 31 Mart'tan itibaren Bursa turizm kenti olma konusunda önemli bir yola girmiş olacak. Çarşı esnafının gelirlerini yükseltmeyi hedeflerken, çarşının bir düzen içinde yönetilmesini de arzu ediyoruz. Bu konuda ilgili paydaşlarla birlikte bir üst yönetim kurup, bu bölgeyi nitelikli hale getirmemiz mümkün. Anıtlar Kurulu'yla görüşüp, ruhsat sorununu da çözmeliyiz” dedi.

Heykel'in mutlaka yayalaştırılması gerektiğini vurgulayan Mustafa Bozbey, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresinde yer alan yüksek katlı yapıların da ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. Bozbey şöyle konuştu: “Heykel'i yayalaştırarak, altını yol, üstünü turist otobüslerinin de faydalanabileceği bir otopark haline getirmeliyiz. Böyle bir projemiz var. Biz böylece, turiste serbest zaman vererek alışveriş yapma imkanı sunabiliriz. Bu sayede esnafın da geliri artacak, yeni istihdam alanları yaratılarak vatandaşın da yüzü gülecek. Tarihi mekanlarımızın önünde set gibi duran ve tarihi kimliğimizi engelleyen yapılarla ilgili mutlaka bir program yapıp, belirli bir süre içinde bunları kaldırmamız gerekiyor. Hedefimiz bu. Şehirlerin yarıştığı bir dünyada Bursa'nın, turizmden aldığı payın düşük olması gerçekten üzüntü verici. 31 Mart'tan sonra bütün Bursa, çarşı esnafı, herkes gülümseyecek.”

Bursa'nın tarihi mekanlarının kıymetinin bilinmediğini ve açığa çıkarılamadığını söyleyen Bozbey, etkin bir çalışma ve iyi bir tanıtımla Bursa'ya gelen turistlerin kaldıkları gün sayısını artıracaklarını ifade etti. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin zemininden masa ve sandalyesine kadar düzenlenmesi gerektiğini belirten Bozbey, “Esnafımız buna hazır. Hizmet üreten, hizmet sektöründe çalışan herkesi eğitime alarak, ortak konuşma dili ve giyim düzeni oluşturmalıyız” şeklinde konuştu. Özellikle tur rehberlerinin Bursalı olması gerektiğine dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Yerel rehberlerle tarihin en iyi ve doğru bir şekilde gelen turistlere aktarılmasını sağlamalıyız” diye konuştu.

Esnafın ve halkın kendilerine büyük bir ilgi göstererek destek verdiğini ifade eden Bozbey, “Çarşı değişime hazır. Herkes 31 Mart'ı bekliyor” dedi.

Cuma Namazı'nı Ulu Camii'de kılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, daha sonra Bakırcılar Çarşısı, Kapalı Çarşı, Kuyumcular Çarşısı, Eski İpek Han, Düğün Çarşısı, Eski Aynalı Çarşı ile Ulu Camii çevresinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Çarşı esnafını tek tek gezerek hayırlı işler dileklerini ileten Mustafa Bozbey, alışveriş yapan halkla da sohbet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'da değişimi birlikte gerçekleştireceklerini vurguladı. Bozbey, 31 Mart yerel seçimlerinde hem esnaftan hem de vatandaşlardan destek istedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ziyareti sırasında Orhangazi Parkı'ndaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş'ın seçim çalışmalarının yürütüldüğü çadırı da ziyaret etti. Bozbey, çalışanlara kolaylıklar diledi.