Bozbey muhtarlarla bir araya geldi

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 64 mahalle muhtarının katılımıyla Ramada Otel'de gerçekleşen bulaşmada duygu dolu anlar yaşadı.

Kendisinin de muhtar çocuğu olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, muhtarlığın sorumluluğunu ve beklentilerini iyi bildiğini ifade etti. 20 yıl önce göreve geldiklerinde birlikte yönetme anlayışını benimsediklerini ifade eden Mustafa Bozbey, “Biz hep birlikte yönetme anlayışıyla hareket ettik. Bu kentte sözü olan herkesin katılımcılık anlayışıyla yönetimde yer alacağı tavrı sergiledik ve yönettik. Başlangıçta çok sıkıntılar çektik ama bugün Nilüfer bambaşka bir yere geldi. 20 yıl acısıyla tatlısıyla geçti. Hepimiz Nilüfer ailesi olarak aynı gemide kente en iyi hizmeti yapmak için çalıştık” dedi.

Bozbey helallik istedi

Bütün muhtarlara, Mahalle Komiteleri çalışmaları ve diğer çalışmalar için ayrı ayrı teşekkür eden Mustafa Bozbey “Acı tatlı günlerimiz oldu. Kaybettiğimiz muhtarlarımıza ve Başkan Ziya Güney'e Allah'tan rahmet diliyorum. Kimseyle kişisel sorunumuz olmadı. Neticede hepimiz hizmet için bizden beklentileri karşılamak için uğraştık. Eğer sizleri kırdıysam hepinizden özür diliyorum. Hepimiz gelip geçiciyiz. Önemli olan bu makamlardan ayrıldıktan sonra hoş seda bırakabilmek. Bunu başarabildiysek iyi yöneticilik yapmışızdır” dedi. 20 yıllık görev süresi sonunda Bursa hayali doğrultusunda yeni bir yola çıktıklarını söyleyen Mustafa Bozbey, “Allah utandırmasın. 64 mahalle muhtarı beni onurlandıran davranışlara imza attı. Adaylık süreci öncesinde verdiğiniz destek beni çok duygulandırdı. Türkiye'de hiçbir belediye başkanı böyle duygular yaşamamıştır. Sizi hiç unutmayacağım. Bursalılar bizi sahiplenir ve desteklerse yeni bir göreve başlayacağız. O zaman birlikte büyük fotoğraf üzerinde çalışacağız. O zamanda sizlerin desteğini bekliyorum. Özellikle Mahalle Komiteleri modelini sizlerin desteğiyle bütün ilçelere aktaracağız ve Bursa genelinde demokrasi filizlerini yeşertmiş olacağız. Sizleri seviyorum ve teşekkür ediyorum. Hakkınız helal edin” dedi. Başkan Mustafa Bozbey'in duygu dolu konuşmasını muhtarlar ayakta alkışladı.

Muhtarlardan başarı dileği

Toplantıda muhtarlar da Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için de başarı diledi. Bursa Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, “Dinlemeyi bilen, yol gösteren ve bizleri ekip arkadaşı gibi gören Mustafa Bozbey, size yeni yolunuzda başarılar diliyoruz. Allah utandırmasın” diye konuştu.