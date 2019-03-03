Bozbey: "Nilüfer'deki yönetim anlayışını Bursa'ya taşıyacağız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ziyaret ettiği hemşehri derneklerinden 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için destek istedi. 20 yıldır Nilüfer'de sürdürdükleri yönetim anlayışını 31 Mart'ta halkın desteğiyle Bursa Büyükşehir Belediyesine taşıyacaklarını söyleyen Bozbey, “Biz çok iyiyiz daha da iyi olacağız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, kentin bütün kesimleriyle buluşmayı sürdürüyor. Bozbey, çok önem verdiği Bursa'daki hemşehri derneklerini de tek tek ziyaret ederek fikir ve önerilerini alıyor, seçim için destek istiyor. Derneklerin hafta sonunda gerçekleştirdiği etkinliklere katılan Bozbey, hem sohbet etti hem de keyifli anlarına ortak oldu.

Koşukavak Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneğinin Altınceylan'da düzenlediği geceye katılan Bozbey, burada coşkuyla karşılandı. Alkışlar eşliğinde salona giren Bozbey'e Koşukavaklılar yoğun ilgi gösterdi. Burada kısa bir konuşma yapan Bozbey, sözlerine "Hemşehrilerim nasılsınız" diyerek başladı ve ardından şöyle devam etti:

"Biz çok iyiyiz daha da iyi olacağız. 31 Mart'ta sizlerin vereceği destekle 20 yıldır Nilüfer'de sürdürdüğümüz yönetim anlayışımızı Bursa Büyükşehir Belediyesine taşıyacağız."

Büyük bir coşkunun yaşandığı gecede Bozbey, katılımcıların isteği üzerine Ormancı türküsünü seslendirdi. Türkülerle coşkunun arttığı gecede Başkan adayı Bozbey, Koşukavaklılar birlikte oynayarak keyifli anlara ortak oldu. Gecenin sonunda Koşukavaklılar, Bozbey ile birlikte, ellerinde Türk bayraklarıyla İzmir Marşı'nı hep bir ağızdan söyledi.

"Bozbey Bayburtlular ve Konyalılar'dan destek istedi"

Bozbey, Bursa Bayburtlular Derneğinin, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü nedeniyle Karlıtepe Düğün Salonu'nda gerçekleştirdiği geceye de katıldı. Bayburtlular'ın yoğun ilgi gösterdiği gecede Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bozbey, milli mücadelede yaşamlarını kaybeden bütün şehitleri rahmetle andı.

Bozbey, aynı gece Bursa'da yaşayan Konyalılar ile de Merinos Gölpark Sosyal Tesisi'nde bir araya geldi. Konya ve Karaman Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği etkinliğe katılan Bozbey, burada Karaman ile ilgili bağını anlattı. Bozbey, “Atalarımız yıllar önce Karaman'dan Rumeli'ye göç etmişler. Orada yaklaşık 400 yıl kaldıktan sonra vatan toprağına dönmüşler. Geçmişimi araştırdığımda atalarımın Karaman'dan göç ettiklerini öğrendim. Sizlerin bir hemşehrisi olarak 31 Mart'ta düzenlenecek seçimlerde destek istiyorum” dedi.