Bozbey: "Projelere Bursalılar'la karar vereceğiz”

TÜGİAD'ın konuğu olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kamuda en büyük tasarrufun, bir işi doğru ve bir kere yaparak gerçekleşebileceğini söyledi. Bozbey, “Önerdiğimiz projenin doğru olup olmadığını ve önceliğine Bursalılar ile karar vereceğiz. Uzlaşmadığımız hiçbir projenin kente faydası yoktur” dedi.

Türkiye Genç İşadamları Derneği'nin (TÜGİAD) konuğu olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'nın ekonomisinden tarımına, tarihi ve kültürel değerlerinden turizmine kadar birçok konuda düşüncelerini paylaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ersoy Tabaklar ve TÜGİAD üyelerinin yer aldığı buluşmada Bozbey, katılımcıların merak ettiği soruları da yanıtladı. Bursa'nın, tarihiyle, ekonomik varlığıyla, tarımıyla, kültürel değerleriyle birlikte Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu belirten Mustafa Bozbey, ancak kentin, dağıyla, ovasıyla ve deniziyle bütünleştirilemediğine dikkat çekti. Bursa'nın sanayi alanında mühendislik ve sermaye birikimi olduğunu ifade eden Bozbey, “Bursa, bir otomobili üretebilecek potansiyele ve bilgi birikimine sahip. Ama birikim değerlendirilemiyor” dedi.

Turizm konusuna da değinen Mustafa Bozbey, Bursa'da geceleyen turist sayısının az olduğunu vurguladı. Bursa'nın değerlerinin ortaya çıkarılıp, destinasyon merkezlerinin artırılması gerektiğini ifade eden Bozbey, “Turistler, Bursa'ya günübirlik geliyor. Gecelemek için İstanbul'a gidiyor. Bunun sebebi de turistlerin akşamları vakit geçirebileceği alanların olmaması. Bursa, turistin 3-4 gün kalabileceği bir potansiyele sahip. Bursa, dört bir yanıyla inanılmaz kültürel birikimi olan bir kent. Sağlık turizmi potansiyeli yüksek, ancak bunların hiçbiri değerlendirilmiyor. Bursa'nın değerlerini ortaya çıkarmalıyız” şeklinde konuştu.

Yeni sanayi alanlarının tartışılması gerektiğini belirten Bozbey, “Bugün Bursa'da yeni sanayi alanlarına ihtiyaç var mı, mevcut sanayi alanları mı daha iyi değerlendirilmeli tartışmasını sanayicilerin de yapması lazım. Teknolojinin hızla geliştiği, makine yoğunluğuna geçildiği bir dünyada, daha küçük alanlarda daha fazla üretimin yapıldığı alanlar oluşurken, biz hala daha büyük sanayi alanları oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'e, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcuna yönelik bir soru da soruldu. Mustafa Bozbey, “Bursa, 3 milyon nüfusu ve değerleri olan bir kent. Bu borcu realize eder ve hizmet üretir. Önemli olan mantaliteyi doğru kurmak. Kamuda en önemli tasarruf, işi doğru ve bir kere yapmaktır. Yeni stadyum yapmaya gerek var mıydı? Maliyeti hala bilinmiyor. Bunun yerine mevcut ve şampiyonluk hikayesi olan stadyumda kapasite artırımı ve iyileştirmeler yapılabilirdi. Örneğin T2 hattı yerine metrobüs yapılsaydı hem daha düşük maliyetli olurdu hem de şu an işler duruma gelirdi. Bu tür projeleri biriktirdiğinizde borcun neden olduğu ortaya çıkıyor. Biz bu yüzden ‘Öneriyoruz' diyoruz. Birileri de ‘Yapacağız' diyor. Biz, önerdiğimiz her projeyi, doğru olup olmadığını ve hangisinin öncelikli olması gerektiğini sivil toplum kuruluşları ve halkla birlikte tartışacağız. Uzlaşmadığımız hiçbir projenin kente faydası yoktur” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'nın topografyasının metro sistemine uygun olduğunu da dile getirdi.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nin uluslararası kongrelere uygun bir alan olduğunu ifade eden Bozbey, bu alanın amacına uygun kullanıldığında başarılı olacağını da sözlerine ekledi.

"Kutuplaştırıcı söylemlerden uzak durmalı"

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu da, amaçlarının Türk iş dünyasında ticareti geliştirmek ve ülkeye döviz getirici hizmetler üretmek olduğunu belirtti. İş dünyası olarak 31 Mart yerel seçimleri sürecinde ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı söylemlerden uzak durulması beklentisinde olduklarını söyledi. Şohoğlu, “31 Mart'ta sonuç ne olursa olsun, inşallah siyasiler hem genelde hem yerelde ülkenin refahı ve gelişmesi için elinden geleni yapar. Biz de iş insanları olarak elimizden gelen katkıyı koyarız. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ve diğer siyasi partilerin adayların başarılar diliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ve TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ersoy Tabaklar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'e Atatürk tablosu armağan etti.