Bozbey: "Toprağımıza sahip çıkmalıyız"

Toprak Ana Günü Nilüfer'de Görükle Köylü Pazarı'nda kutlandı. Başkan Mustafa Bozbey, "Toprağa ne kadar kötülük ettiğimizi şimdi daha iyi anlıyoruz. Toprak ne kadar temiz olursa yetişecek ürünün de insan hayatına o denli katkısı olur" dedi.

Geleneksel ve yerel yeme biçimlerini, yerel eko sistemlerin özelliklerini korumayı teşvik eden Slow Food Hareketi'nin kuruluş yıl dönümü olan Toprak Ana Günü Nilüfer'de de kutlandı. Nilüfer Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Toprak Ana Günü, Görükle Mahallesi Köylü Pazarı'nda kutlandı. Yerli üreticilerin ürünlerini sattıkları Görükle Köylü Pazarı'nda çiftçilere teşekkür eden Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, toprağa sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Bozbey, "Toprağımız her geçen gün daha fazla kirleniyor. Anadolu'nun 70 sene öncesine baktığımızda birçok yer ekilebilir bir alandı. Aynı zamanda yeşil bir dokuyla sarılmış durumdaydı. Geldiğimiz noktada maalesef topraklarımızın değerini kaybettik. Özellikle son 20 yıl içerisinde GDO'lu ürünler ya da toprağı daha verimli hale getireceğiz diye kullanmış olduğumuz kimyasallar topraklarımızın çok önemli bir kısmının üretim dışı kalmasını sağlamış oldu. Toprağımızı bugün eğer bizler ektiğimiz ürünlerin karşılığında, yapılan ölçümlerde farklı materyallere rastlıyorsak bunun müsebbibi toprağa o kimyasalları attıranlardır" diye konuştu.

Artık geriye dönüşün başladığını ifade eden Bozbey, vatandaşların doğal ürünler tüketmek istediğini söyledi. Mustafa Bozbey, "Sağlıklı bir ömür sürmek hepimizin hakkı. Üreticimizin artık doğal ürünlerle ya da yenilenebilir tohumlarla yapılan ürünleri pazarlarda sunmalı. Bu sayede tüketiciye ulaştırdıklarında daha sağlıklı bir neslin yetişeceğine inanıyoruz. Tüketicilerin bu konudaki hassasiyeti son derece önemli. Toprak Ana Günü toprağa sahip çıkılması gereken bir anlayışı ortaya koyan bir gündür. Biz yıllarca kendi ürettiklerimizi tükettik. Nilüfer Çayı'ndan suladığımız ürünleri satmak zorunda kaldık. Bazen, maalesef sanayinin atıklarıyla üretilen ürünleri de tükettik. Nilüfer Çayı'nın etrafındaki köylerde farklı rahatsızlıkların nüksettiğini gördük, bilinçli değildik. Toprağa ne kadar kötülük ettiğimizi şimdi daha iyi anlıyoruz. Toprağın ne kadar temiz olmasını istiyorsak, yetişecek ürünün de insan hayatına o denli katkısı olacaktır" dedi.

Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp de "Ne yazık ki bizler toprağımıza sahip çıkamıyoruz. Bugün ülkemizde toprağımızın büyük bir bölümü erozyonla denizlere akıp gidiyor, diğer bir taraftan her geçen gün çölleşme artıyor. Hal böyle iken toprağımızı hunharca kullanıyoruz. Bursa'mız bundan 20 yıl önce yeşil bir kent iken bugün o verimli topraklar üzerinde beton ve çelik yığınları görüyorsunuz. Gerçekten topraklarımız kullanılamayacak hale geliyor" dedi.

Görükle Kadın Dayanışma Derneği katılanlara sütlü tarhana çorbası ikramında bulundu.