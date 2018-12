Bozbey: "Yaşamı engellilerle ortak paylaşmalıyız"

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nü ziyaret ederek çalışmalarını yerinde inceledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, BUGES'i başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. Bozbey, “Engellilerin sorunlarının bir güne sığdırılması doğru değil. Onların, eşit yurttaş ilkesi çerçevesinde her alandan faydalanmalarına olanak sağlamak gerekiyor. Onların da özgür bireyler olarak her alanda ulaşabilir olması için projeler üretmeliyiz. Engellilerimize yönelik farkındalığı artırmak adına çalışmaları toplumun her yerine yaymak zorundayız. Engelli çocuklarımızın eğitimine de gereken hassasiyeti göstermemiz gerek. Karma eğitime karşı değiliz ancak engelli bireylerin de yeterli eğitimi alması gerek. Yaşamı engellilerle ortak paylaşmalıyız” dedi.

Görme engelli sporcularla satranç oynayan Başkan Bozbey'in, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı da stüdyoda kaydedildi.