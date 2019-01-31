Bozbey Yiğitler Mahallesi sakinleri ile buluştu

Yiğitler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bölge sakinlerinin sıkıntılarını dinledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yiğitler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Bozbey'e, CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş da eşlik etti. İbrahim Hakkı Hazretleri Cami kıraathanesinde hem cami cemaati, hem de bölge sakinleriyle bir araya gelen Mustafa Bozbey, göreve geldiklerinde sergileyecekleri yönetim anlayışını anlattı. Bozbey, vatandaşların mahallelerinde yaşadıkları sorunları da dikkatle dinledi. Beklentilerini Bozbey'e anlatan Yiğitler Mahallesi sakinleri, Nilüfer'deki insan odaklı hizmeti, kendi mahallelerinde de görmek istediklerini vurguladı. Mahallelerinde sosyal, sportif ve kültürel alanların olmayışından yakınan vatandaşlar, Bozbey'den bu konuda söz istedi.

Bursa ve Bursa'nın gelişimi konusunda tecrübeli ve bilgi birikimine sahip olduğunu belirten Bozbey, “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. 31 Mart'ta Bursalıların desteğiyle göreve gelirsek, yaşam alanlarının olduğu farklı bir Bursa'dan bahsedeceğiz. Biz önereceğiz. Mahalleliyle tartışarak en doğru kararı verip, projeleri uygulayacağız. Birlikte yapacağız. Taşın altına elimizi hep beraber koyacağız, keyfini de hep beraber süreceğiz. Biz, insana değer veriyoruz. Bizim yönetim anlayışımız bu” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Bursa'nın adayı olarak vatandaşlardan destek isteyen Bozbey, “Biz, 20 yıllık birikimimizle, ne yapacağımızı ve ne yapmak istediğimizi bilerek yola çıktık. Bu işi biliyoruz, iddialıyız. Biz, kimseyi ötekileştirmiyoruz. Bugüne kadar farklı bir partiye oy vermiş olabilirsiniz. Bu gayet normal. Çevrenizi değiştirmek, yaşam alanlarını güzelleştirmek, insan odaklı projeleri gerçekleştirmek için 31 Mart'ta da Bursa'nın adayı olarak sizlerden oy istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bozbey, bir vatandaşın “Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuz taktirde, Yıldırım Belediye Başkanı farklı bir partiden seçilirse hizmet anlayışınız nasıl olacak?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Göreve geldiğimizde her iki ayda bir hangi partiden seçilirse seçilsin belediye başkanlarıyla bir araya geleceğiz. Kenti konuşacağız. Kentin sorunlarını beraber paylaşacağız ve çözeceğiz. Bütünlük içinde sürdüreceğiz. Büyükşehir koordinasyonu üstlenir. Doğru olan da budur.”