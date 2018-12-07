Bozbey'den çevreyi kirletenlere sert tepki

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde özellikle kırsal alanlara, duyarsızca atılan atıklar Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i isyan ettirdi. Sorumsuzca çevreyi kirletenlere tepki gösteren Bozbey, atık attıkları tespit edilen kişi ve kurumları kamuoyuna duyuracaklarını belirterek “Bu konudaki mücadele için bütün ilgili kurumları göreve davet ediyorum” dedi.

Nilüfer'i, doğa ve çevre dostu bir kent haline getiren Nilüfer Belediyesi, sorumsuzca çevreyi kirletenlerle de yıllardır mücadele ediyor. Başta tadilat atıkları olmak üzere aralarında tehlikeli atıkların da bulunduğu çok çeşitli atıkları kentin kırsal alanlarına bırakanlar Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i isyan ettirdi. Dağyenice ve Demirci Mahallesi arasındaki alanda incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarım alanları arasına atılan atıklara tepki gösterdi.

Ortaya çıkan görüntülerin çok üzücü olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, “Bu atıklar yıllardır hem vatandaşlar hem de bazı firmaların taşeronları ya da alt yüklenicileri tarafından bu bölgelere bırakılarak çevre kirletiliyor. Sadece Çalı, Gümüştepe, Yolçatı değil, Nilüfer'in birçok bölgesinde özellikle dere kenarlarında bu görüntüleri görmek mümkün”diye konuştu.

“Tehlikeli atıklar da var”

Başkan Bozbey, doğaya sorumsuzca atılan atıkların içinde özel tekniklerle imha edilmesi gereken tehlikeli maddelerin de bulunduğunu belirterek, bu konunun çevre açısından daha büyük tehdit oluşturduğunu ifade etti. Bozbey, “İçinde tehlikeli atıkların da bulunduğu bu atıklar tarlaların bulunduğu, hayvanların otladığı alanlara dökülerek hem çevre kirletiliyor hem de buralarda yaşayanların hayatı tehlikeye atılıyor. Yazıktır, elimizi vicdanımıza koyalım. Buralardan ola ki birileri bir şeyler aldı ve çocuklarınıza ulaştırdı. Çocuklarınız bu atıklardan dolayı zehirlendi. Belki sizin veya atanın çocuğu zehirlenecek farkında mısınız?” diye konuştu.

"Herkes kendini sorgulamalı"

Herkesin çevreyi korumak gibi bir sorumluluğu olduğunu hatırlatan Bozbey, şöyle devam etti: “Biz Nilüfer Belediyesi olarak yıllardır özellikle vatandaşların evlerindeki tadilat atıklarını ücretsiz olarak toplayan tek kurumuz. 64 mahallemizde bize talepte bulunan vatandaşlarımızın tadilat atıklarını ücret talep etmeden alıyoruz. Sadece son bir yılda 25 bin talebe yanıt vererek tadilat atıklarını Atık Bertaraf Tesisi'ne naklettik. Buna rağmen, binlerce kamyon çöpü de doğadan topluyoruz ve ilave masraf yapıyoruz. Sadece bir yılda evsel tadilat atıklarını toplamak için yaklaşık 2 milyon 200 bin TL harcama yaptık. Az bir bedel değil ve bunu hiçbir belediye yapmıyor. Buna rağmen hala böyle bir manzara oluşuyorsa herkes kendisini sorgulamalı” dedi.

Bozbey'den sorumluluk çağrısı

Bütün Nilüferliler'i yaşanan çevre katliamıyla ilgili duyarlı olmaya davet eden Başkan Bozbey şöyle devam etti: “Kaçak atık atarken gördüğünüz araçların plakasını fotoğraflayıp bize gönderin, gereğini yapalım. Devletin ilgili kurumlarına da sesleniyorum. Bu tür kurum ve kişileri görmezden gelmeye devam edersek, atık atanlar tespit edildiği halde yaptırım uygulamazsak, bu manzaraları görmeye devam ederiz. Bu devletin ve yetkililerin sorumluluğudur. ‘Yetti artık' diyecek duruma geldik. Bu çevre hepimizin. Bu çevrede sağlıklı yaşamak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Atıkları bırakanları tespit etmeye çalışıyoruz. Atılan atıklara bakıldığında maalesef ünlü firmaların taşeronlarının olması bizleri üzüyor. Burada görülen bu atıklar Nilüfer'de faaliyet gösteren bir fabrikamıza ait. Bu fabrikamız inanıyorum ki atıkları buraya atan yükleniciye ağır yaptırım uygulayacaktır. Bu fabrikamızın ana ilkelerinden birisinin çevre olduğunu da biliyoruz. Ama iş verdiği kesimi, kişileri kontrol etme sorumluluğundadır. Biz bütün fabrikaları uyarıyoruz. Lütfen atıkları gönderdiğiniz yüklenicileri denetleyin. Çöp deponi sahasından fotoğraflayarak size o belgeyi sunmadığı müddetçe, o atık bilin ki bu tür yerlere dökülmeye devam ediyor. Bu konuda hassasiyet ve çevre duyarlılığı bekliyoruz.”

"Ağır cezalar verilmeli"

Atıklarını, Atık Bertaraf Tesisi'ne ücret karşılığında bırakmak yerine ücret ödememek için doğaya atanların ağır bir şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Doğayı katledenleri ağır bir şekilde cezalandırmalıyız. Birçok yerde defalarca temizlememize rağmen atıkların tekrar dökülmesi sorgulanması gereken bir olay. Bundan sonra Nilüfer Belediyesi olarak bu tür yerlerde atılan atıkların arasında bulduğumuz her türlü belgeyi firma gözetmeden kamuoyuna, sosyal medya ve basın aracılığıyla duyuracağız. Başka türlü bunun üstesinden gelemeyeceğiz. Bu konuda ilgili bütün kurumları da göreve davet ediyorum” şeklinde konuştu.