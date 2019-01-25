Bozbey'den Kent Hali'ne ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Hikmet Şahin Kent Hali'ni ziyaret etti. Bozbey göreve geldiği takdirde hal giriş ücretlerini kaldıracaklarını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, güne Hikmet Şahin Kent Hali'nde başladı. Sabahın erken saatlerinde Hikmet Şahin Kent Hali'ne giden Bozbey'i, Bursa Sebze ve Meyve Komisyoncu İşadamları Derneği Başkanı Aydın Akyol karşıladı. Beraberindekilerle Kent Hali'ndeki esnafı tek tek dolaşan Bozbey, hayırlı işler diledi. Önce Sebze ve Meyve Hali'ni gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, daha sonra Balık Hali ve Sandık Hali'ni de ziyaret ederek çalışanlarla biraraya geldi. Hal esnafı, günün erken saatinde karşılarında gördükleri Mustafa Bozbey'e büyük ilgi gösterdi. Kent Hali'nde sorunların bir hayli fazla olduğunu vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, göreve geldiklerinde öncelikli hedeflerinin hale giriş çıkış ücretlerinin kaldırılması olacağını ifade etti.

Bozbey, “Buraya birçok pazar esnafımız giriş çıkış yapıyor. 31 Mart'tan itibaren öncelikli yapacağımız iş, hale giriş çıkış ücretlerini kaldırmak olacak. Bu ücreti kaldırmamız lazım ki, insanlar buraya alışverişe rahatlıkla gelebilsinler. Esnafımız zor durumda. Vereceğimiz destekle onların yanında olmak zorundayız” dedi.

Kent halinin bir başka sorununun da güvenlik ve aydınlatma olduğuna dikkat çeken Bozbey, hal derneğiyle ortaklaşa oluşturulacak bir sistemle bu sorunları da gidereceklerinin altını çizdi. Hikmet Şahin Kent Hali'ni, derneği de içine katan katılımcı anlayışla yönetmeyi planladıklarını vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “İşte o zaman temizliği, bakımı, güvenliği ve aydınlatması ile Bursa Hikmet Şahin Kent Hali, örnek bir hal konumuna gelecektir” şeklinde konuştu.