Bozbey'den ruhsat cevabı: "Bunu soranın belediye başkanlığından şüphe ederim"

Bursa'nın adayı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın kentsel dönüşümle ilgili ‘Neden ruhsat verdiniz' eleştirisine Mustafakemalpaşa'da cevap verdi. Bozbey, “Bunu soran belediye başkanlığı yaptım diyorsa ve kanunu bilmiyorsa diyecek bir şeyim yok” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Millet İttifakı'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem'in aday tanıtım toplantısına katıldı. Bozbey ilçede ilk olarak CHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı ve İYİ Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçede esnafla da biraraya düşüncelerini dinleyen Bozbey, yoğun ilgiyle karşılaştı. Mustafa Bozbey daha sonra Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem'in aday tanıtım toplantısına katıldı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan aday tanıtım toplantısına meşaleler eşliğinde giriş yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ve İYİ Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem'i coşkulu bir kalabalık karşıladı. Tıklım tıklım dolan salona giremeyenler aday tanıtım toplantısını dışarda kurulan ekranlardan izledi. Şükrü Erdem'in aday tanıtım toplantısına CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Yahya Bahadır, CHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Tandoğan Kuru, İYİ Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı İhsan Keçeci de katıldı.

Aday tanıtım toplantısında konuşma yapan Mustafa Bozbey, en başından beri eleştirdiği, yanlış bulduğunu ifade ettiği kentsel dönüşüm konusunda gündeme gelen tartışmaya değindi. Bozbey, kentsel dönüşüm konusundaki eleştirisine "Bunların ruhsatlarını kim verdi? Ruhsatını vermeyeceksin o zaman" yorumunu yapan Alinur Aktaş'a yanıt verdi. “Bunu soran kişinin belediye başkanlığından şüphe ederim” ifadelerini kullanan Bozbey şöyle konuştu:

“Kentsel dönüşümü insan odaklı yapabilecek tek yönetim varsa o da biziz. Yapılanları görüyorsunuz. Hatta birileri hakikaten başkanlık yaptı mı, yapmadı mı şüphelenmeye başladım. Kendileri büyükşehirde, yasaya aykırı, bir kişinin dahi itiraz ettiğinde iptal edilecek olan parsel bazlı dönüşümlere onay verdi. O onayı verenler, şimdi diyorlar ki ‘İlçe belediyesi neden ruhsat verdi?' Bunu birileri soruyorsa, hele ki bunu soran belediye başkanlığı yaptım diyorsa ve kanunu bilmiyorsa diyecek bir şeyim yok. Çünkü büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda olan kentsel dönüşümle ilgili kararlar, uygulama planının aynısı gelmiş ise, İlçe belediyesi 30 gün içinde ruhsatını vermek zorundadır. Herkesin kulağına küpe olsun. Bilmiyorsa ona inşaat yüksek mühendisi olarak ders vermem lazım. Tabi insanın teknik bilgisi olmayabilir. Benim de anlamadığım konular olabilir mesela mali hizmetlerden anlamam, ama sorarım, öğrenirim. Eğer iddia ediyorsa, daha iyi soracak, okuyacak, araştıracak. Bir şey söylerken önce doğrusunu araştırmak lazım. Bunun kasıtlı söylendiğini tahmin edebiliyorum. Ama eğer siz kentsel dönüşüme onay vermişseniz, her birinde onayınız varsa, kaçamazsınız. Şu anda 20 bin vatandaşımız ve müteahhit mağdur, batmış durumda. Sebebi sizsiniz. Bir de ‘İlçe belediyesi neden ruhsat verdi' diye topu ilçe belediyesine atıyorsunuz. Aslında top sizin elinizde ve suçlu sizsiniz. Çünkü imzayı koyan sizsiniz, evet diyen de sizsiniz. Sakın ha teknik bilginiz yoksa bu konulara hiç girmeyin. Yoksa vatandaş bunun hesabını size bir sorar bir daha cevap veremezsiniz.”

Kamuoyunda sık sık iktidar partisinden olmadığı ve gelirlerin kesileceğine yönelik algı çalışması yapıldığının söyleyen Mustafa Bozbey, Bursa'nın hemen yanı başında bulunan Eskişehir'i örnek gösterdi. Bozbey, “Birileri diyor ki hükümetten değilsiniz, muhalefetten olursanız hükümet sizin gelirinizi keser. Biz yıllardır cumhurbaşkanından muhtarına kadar uyumlu çalıştık Bunu yapmaya da devam edeceğiz. Büyükşehir derseniz hemen yanımızda Eskişehir var. Onun için bizler en doğrusunu halkımızla birlikte, bir araya gelerek yapacağız. Yatırımları çarçur etmeyeceğiz. Yatımları yaparken paylaşmazsanız hata yaparsınız, milletin parasını sokağa atarsınız. Biz yıllardır mahalle komiteleriyle birlikte bütün projeleri onlarla birlikte hayata geçirdik. Bugün nilüfer nasıl katılımcı kentse, Bursa da katılımcı olacak. Türkiye'de lider ve öncü kent olacak” dedi.

Mustafakemalpaşa'nın kırsal anlamda Bursa'nın çok güçlü bir ilçesi olduğuna dikkat çeken Bozbey, “Mustafakemalpaşa'da yer alan 105 köyün sorunlarını biliyoruz. Kırsalla ilgili özellikle kooperatifleşmeyi öne çıkaracağız. Bunları yaparken sizlere soracağız. Ziraat odasıyla, belediye başkanımızla vatandaşlarımızla bir araya gelerek yapacağız. Katılımcılık ve şeffaflık anlayışla bunu yapacağız. Özellikle Ovaazatlılar'ın sıkıntısı büyük. Biber kurutma tesisi ne oldu? Duruyor, çalışmıyor. Kırsal kalkınma kooperatiflerini oluşturarak oradaki tesisin yönetimini kooperatife vereceğiz. Bunu sadece Mustafakemalpaşa'da değil, kentimizin birçok bölgesinde tesisleri kooperatiflerle birlikte işleteceğiz” diye konuştu.

Mustafakemalpaşa İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem ise toplantıda projelerini paylaştı. Şükrü Erdem Mustafakemalpaşa'da Kirmasti Deresi'ne çevre düzenlemesi yapacaklarını, Tümbüldek Kaplıcaları'nın turizme kazandırılması için ve daha yaşanabilir bir Mustafakemalpaşa için insan odaklı projelerin hayata geçirileceğini söyledi.