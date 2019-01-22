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Bozbey'den Tuğgeneral Saraç ve Osman Ak'a ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ı makamlarında ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ı makamlarında ziyaret etti.


Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 31 Mart 2019 yerel seçimleri önce resmi ziyaretlerini sürdürüyor. Bozbey, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile başladığı ziyaretlerine, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve İl Emniyet Müdürü Osman Ak ile devam etti. Tuğgeneral Saraç ve Emniyet Müdürü Ak'ı makamlarında ziyaret eden Mustafa Bozbey, seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi temennisinde bulundu. Bozbey, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ziyaretinde, duygu ve düşüncelerini anı defterine yazdı.

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