Bozbey'in ilk seçim ziyareti Vali Canbolat'a

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmaları kapsamında ilk resmi ziyaretini Vali Yakup Canbolat'a yaptı. Bozbey, “En önemli isteğimiz güvenli bir seçim olması” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve CHP Eski İl Başkanı Şadi Özdemir ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında ilk ziyaretini Vali Canbolat'a yapan Bozbey, seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi temennisinde bulundu. Mustafa Bozbey, “Hem bizim hem de toplumumuzun en önemli isteği, güvenli bir seçim olması. Bu konuda devletimiz ve sizler, gerekeni yapıyorsunuz. Sizlerin nezdinde bütün ilgili birimlere şimdiden teşekkür ediyoruz. Güzel bir seçim olacak. Bursa kazansın” şeklinde konuştu.

Nilüfer'de edindiği 20 yıllık tecrübelerini Bursa'ya aktaracağını belirten Bozbey, “Bursalılar eğer bizi tercih ederse, ki buna inanıyoruz, sizlerle birlikte çalışma imkanımız olur. Nilüfer'de bugüne kadar devletin her kademesiyle iyi ve sağlıklı bir iletişim kurarak, güzel işleri birlikte yaptık. İnşallah 31 Mart'tan sonra da, sizlerle birlikte bu şehre en güzel hizmetleri yaparak, insanlarımızın mutlu ve huzurlu yaşayacağı ortamları hazırlarız. İnsanlar, iradelerini özgürce sandığa yansıtır ve inşallah Türkiye'de demokrasi kazanır” dedi.

Mustafa Bozbey'e hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Yakup Canbolat ise, “Sizleri tebrik ediyoruz. Partilerimizin adaylarının ziyaretlere bizden başlaması bizi memnun eder. Bursa Valiliği olarak seçim sürecinin sağlıklı, selametli, güvenli ve huzurlu geçmesi konusunda her türlü tedbiri alma noktasında gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın hür ve demokratik ortamda oy kullanabilmeleri için güvenliği sağlamak da bizim işimiz. Demokratik, hür iradenin yansıdığı, hoşgörü içinde bütün partililerimizin ve insanların birbirine saygıyla bakarak yürüttüğü bir seçim dönemi diliyoruz” şeklinde konuştu.