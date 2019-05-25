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BSMMMO'da kongre heyecanı

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 23.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. 2 adayın yarışacağı kongrede, üyeler yarın oy kullanacak.


Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Buttim Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez 2 dönem başkanlık yaptığı süreçteki deneyimlerini anlattı. Sönmez, “Uyku dışında bütün zamanımızı meslek mücadelesine harcadık. Kent sorunlarına ülke sorunları da duyarsız kalmadık. Mesleğimiz alanına giren konularda görüşlerimizi paylaştık” dedi.


Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu Başkan Adayı Doğan Yılmaz projelerinden bahsederek, “Hastalık ve sağlık problemlerinde meslektaşlarımıza belli bir süre tanınıp yasalaşması için her şeyi yapacağız. Genç meslektaşlarımıza ofis desteği sağlayacağız” diye konuştu.


Tüm meslektaşlarını sandık başına davet eden Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu Başkan Adayı Asım Karaman ise, “Karşılıklı sevgi saygı içerisinde coşkuyla kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Seçimlerde mesleğimize odamıza hayırlı bir yönetim çıkacağını umuyorum” şeklinde konuştu.


Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, yeni başkanlarını seçmek üzere yarın BAOB Akademik Odalar Birliğinde sandık başına gidecek.

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