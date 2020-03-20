BSMMMO'dan 'ekonomik istikrar kalkanı' paketine tam destek

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO), koronavirüs sebebiyle hükümetin açıkladığı 'ekonomik istikrar kalkanı' paketine destek verdi.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Doğan Yılmaz, koronavirüs sebebiyle içinde bulunduğumuz olağanüstü durumda uygulanmak üzere açıklanan ekonomik istikrar kalkanı paketinin sosyal ve ekonomik açıdan sağlayacağı faydaya inandığını ve desteklediğini belirtti. Ekonomik tedbirler arasında yer alan vergi tedbirlerinin doğru, ancak eksik bulduğunu belirten Yılmaz, ''Ülkemizde riskin en yüksek seviyede hissedildiği bugünlerde tahsil edilecek tüm vergilerin hesaplanmasına temel oluşturan malî belgelerin sağlıklı bir şekilde toplanması, yerinde veya muhasebe bürolarında kaydedilmesi ve beyannamelerin hazırlanması hem doğru değil, hem de imkansızdır. Tehdit ortadan kalkana kadar evden çıkılmamasının en yetkili makamlar tarafından tavsiye edildiği ve işverenlerin dahi işine gitmekten çekindiği bir ortamda malî müşavirler hayatları ile sorumlulukları arasında çaresiz bırakılmamalıdır. Bugün yalnızca kendimiz değil, ailelerimiz, çalışanlarımız ve hizmet sunduğumuz toplumun tüm kesimleri büyük risk altındadır. Muhasebe meslek mensupları camiası olarak etkileşim içinde olduğumuz bir milyona yakın insanın yaşama hakkının riske edilmemesi konusunda haklı taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz. Mart ayı içinde verilmesi gereken KDV 1-2, Muhtasar, Muh SGK, Damga Vergisi, Turizm Katılım Payı, Ba-Bs, GEKAP vb. tüm beyan ve bildirim sürelerinin ertelenmesini ve mücbir sebep halinin kabulünü, aylık prim ve hizmet belgelerinin ertelenmesini ,e-Defter beratlarının yüklenme süresinin ertelenmesini, vergi incelemelerinin ertelenmesini, bu süreçte yaşanacak tahsilat sıkıntıları göz önüne alındığında, iş dünyasına sağlanan destekler kapsamına biz muhasebe meslek mensuplarının da dahil edilmesini istiyoruz'' şeklinde konuştu.