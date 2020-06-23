BTB Başkanı Matlı: “Bursamıza geçmiş olsun”

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa'nın Kestel ilçesi başta olmak üzere Orhangazi ve İznik ilçelerinde yaşanan sel felaketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Matlı, sel felaketi sonrası oluşan mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesi için Bursa Ticaret Borsası olarak ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Dudaklı Mahallesi başta olmak üzere Narlıdere, Kayacık ve Aksu mahalleleri ile Orhangazi ilçesine bağlı Yenisölöz ile Bayırköy mahalleleri ve İznik ilçesinde de 21 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde yaşanan sağanak yağış sonrası meydana gelen sele kapılıp kaybolan 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor

Yaşanan afette 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek; tarım alanları, konut ve iş yerlerinin bölgede ciddi oranda etkilendiğini aktaran Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı “Sel, Bursa'mızın Kestel, Orhangazi, Yenişehir, İznik ve Gürsu ilçelerinde ciddi hasara yol açtı. Özellikle yağış ve dolunun yoğun olarak yaşandığı Kestel ilçemizin Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde taşan sular, araç ve tarım alanlarına ciddi hasar verdi. Ayrıca Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı işyerlerinin de selden etkilendiğini biliyoruz. Şu anda 5 ilçe, 43 köy ve 25 bin 650 dekar alan zarar görmüş gözüküyor. Ancak tarım alanlarında, konut ve iş yerlerinde meydana gelen hasarların tespiti için ilgili bakanlıklarımıza bağlı il müdürlüklerimiz tarafından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Kızılay'ın koordinasyonunda, bölgedeki vatandaşlarımıza hijyen ve yaşamsal ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına da devam ediliyor” dedi.

İmkânlar Seferber Edilmiş Durumda

Tarım alanlarında meydana gelen hasarın tespiti konusunda, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü`nün 28 ekip, 52 kişiyle hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Matlı, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından oluşturulmuş 12 ekip ile 24 kişi de selden etkilenen vatandaşlarımızla görüşüyor, aileleri ziyaret ediyor. Devletimiz bilfiil İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli`nin koordinatörlüğünde yaraları sarmaya çalışarak, afetzedelerin zararlarının ortadan kaldırılabilmesi ve bir an önce hayatlarının normalleştirebilmesi için tüm imkânlarını seferber etmiş durumda. Oluşan mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesi, acımızı bir nebze de olsa hafifletecektir. Biz de Bursa Ticaret Borsası olarak, elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah`tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum” dedi.