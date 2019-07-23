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BTB Başkanı Matlı'dan Basın Bayramı mesajı

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.


Bursa Ticaret Borsası (BTB) Başkanı Özer Matlı,çok önemli bir toplumsal görevi, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içerisinde yerine getiren değerli basın çalışanlarının çalışmalarını takdirle karşılandığını belirtti. Matlı “Basın kuruluşları, tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir misyonu da üstlenmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; basın meslek ilkeleri çerçevesinde,doğru bilgiyi hızlı ve objektif bir şekilde halka ulaştıran tüm basın çalışanlarımızın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

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