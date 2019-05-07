BTB, TOBB 75'inci genel kuruluna katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 75'inci Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Salonu'nda gerçekleştirildi. Bursa Ticaret Borsası da kongreye iştirak etti.

75. Genel Kurulu Eski Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakanlar, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Büyükelçiler, Oda ve Borsa Başkanları, Oda ve Borsa Meclis Başkanları ve Meclis Üyeleri, Kadın ve Genç Girişimcilerin Başkanları, Genel Kurul delegeleri ile Türkçe Konuşan Girişimciler programı kapsamında 16 ülkeden gelen misafirler ve Akademik Danışmanların katılımı ile gerçekleşti.

TOBB 75. Genel Kuruluna Bursa Ticaret Borsası'ndan Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Meclis Üyeleri Erdinç Bayrakçı, Tamer Sertepe, Cengiz Camcı, Berat Ergin ile Genel SekreterFehmi Yıldız ve Başkan DanışmanıCan Aydoğan katılım sağladı.

BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Toprak Mahsulleri Ofisi`nin sert ekmeklik buğday fiyatını yüzde 29 artış ile alacağı müjdesinin çiftçiye moral olduğunu söyledi. Matlı “Sayın Cumhurbaşkanımız bir diğer müjdesi de çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimize oldu. Buğday ve arpa için yaklaşık 200 lira prim mazot gübre desteği ödenecek olması hasat dönemi için çiftçimize verilecek en büyük müjdedir” dedi.

TOBB 75. Genel Kurul Programı kapsamında ayrıca TOBB Genel Kurulu Delegeliğinde 10. yılını dolduran Bursa Ticaret Borsası Meclis Üyesi Erdinç Bayrakçı'ya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı M.RifatHisarcıklıoğlu tarafından plaket takdim edildi. Hayatta en önemli şeyin hatırlanmak, önemsenmek olduğunu belirten BTB Meclis Üyesi Erdinç Bayrakçı “TOBB ve BTB ailesinin bir parçası olmak gurur verici,beni bu plakete layık gördükleri için teşekkür ediyorum” dedi.