BTB'den Aktaş'a hayırlı olsun ziyareti

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yapılan ziyaretten ziyadesiyle memnun olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş “Bursa'ya yaptığımız ve yapacağımız tüm hizmetlerde bizim yanımızda olan, çalışmalarımızda bize destek veren, her daim taşın altına elini koyan Bursa Ticaret Borsası'na çok teşekkür ediyorum. Özellikle tarım şehri olan Bursa'da tarımla ilgili yapacağımız her çalışmada ilk paydaşımız Bursa Ticaret Borsası olmuştur ve olmaya da devam edecektir” dedi.

Ziyareti değerlendiren BTB Yönetim Kurulu Başkanı Matlı ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan tarım reformlarının hayata geçmesi konusunda tüm kurumlarla olduğu gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi ile de yakın temasta daima fikir alışverişinde olduklarını söyledi. Başkan Matlı “Ekonomi, ticaret, turizm, sanayi, eğitim, spor, alt ve üst yapı çalışmalarındaki vizyon projeleri ve marka şehir hedefiyle görevini başarıyla sürdüren, farklı alanlarda yaptığı projelerle birçok kez ‘Yılın Belediye Başkanı' seçilmiş olan ve tüm enerjisini Bursa'nın sorunlarının çözümlerine adayan başkanımızın çalışma arkadaşı olmak, kentimizin sorunları çözümünde birlikte yol almak bizler için mutluluk, kentimiz için bir şanstır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından BTB Başkanı Matlı Aktaş'a Bursa ipeğinden yapılmış tablo hediye etti.