BTSO, 10 bin istihdam talebi aldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), İstihdam Seferberliği kapsamında Türkiye'nin en büyük işçi-işveren buluşmasına ev sahipliği yaptı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bursa İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ve 25 firmanın katıldığı etkinlikte 10 bin yeni istihdam için iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

BTSO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan istihdam seferberliği kapsamında düzenlediği işçi-işveren buluşmalarına bir yenisini daha ekledi. Geçen ay Altıparmak İstihdam Bürosu'nda düzenlenen etkinlikte binin üzerinde istihdam talebi toplayan BTSO, bu kez 10 bin kişilik istihdam talebi için iş arayanlarla işverenleri bir araya getirdi. Bursa'nın önde gelen 25 firmasının katıldığı işçi-işveren buluşmasında firma temsilcileri gün boyunca iş arayan vatandaşlarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

“Burası Bursa, burada iş var”

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'yı ve Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe hazırlamak amacıyla yeni iş kapıları açmaya devam ettiklerini söyledi. Bursa iş dünyasının 2017 yılında İstihdam Seferberliği kapsamında 83 bin kişilik ilave istihdam sağlayarak 80 bin kişilik sözünü yerine getirdiğini anımsatan Başkan Burkay, “Ülkemizin gücüne ve geleceğine olan inancımızla, ‘Burası Bursa, Burada İş Var' diyerek düzenlediğimiz İşçi-İşveren Buluşmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Bursa'da farklı sektörlerdeki 25 firmamızın 10 bin kişilik istihdam talebiyle gerçekleştirdiğimiz bu önemli buluşma iş gücü piyasasına ve ekonomimize dinamizm kazandıracaktır” dedi.

Bursa'nın başta mekansal planlama olmak üzere İvme Finansman Paketi gibi sağlanacak ilave desteklerle 2019 yılı istihdam hedeflerine ulaşacağını belirten Başkan Burkay, “Yapılan iş görüşmelerinin iş arayanlar, firmalar ve kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İşsizliğe çare üretmek, işlerimizin bereketine ve toplumsal refahımıza da büyük katkı sağlayacak. Etkinliğimize katılarak istihdam seferberliğine destek olan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, bu vesileyle Bursa iş dünyasına da seferberliğe daha fazla katkı vermeye çağırıyorum. BTSO olarak bizler de kentimizde ve bölgemizde yatırımı, üretimi ve istihdamı artırmak için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İş arayanlardan büyük ilgi

İş arayanların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birçok vatandaş birden farklı firmaya başvuru formu doldururken, firma temsilcileri ile de iş görüşmeleri gerçekleştirdi. İstihdam Buluşmalarına katılmak için gelen Dilay Yılmaz, 25 farklı firmanın bir arada bulunmasının iş arayanlar için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Çeşitli firmalarla görüşmeler gerçekleştirdiğini ve organizasyondan oldukça memnun kaldığını belirten Yılmaz, etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden BTSO'ya teşekkür etti.

İstihdam Buluşması'nda iş görüşmesi gerçekleştiren Batuhan Kutlu, istihdamın artırılması için bu tarz etkinliklerin daha fazla düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Firma temsilcilerinin ilgisinden ve organizasyondan çok memnun kaldığını kaydeden Kutlu, “Güzel bir iş görüşmesi gerçekleştirdim. Olumlu sonuçlanmasını ümit ediyorum. Etkinliğin herkes için hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Satış temsilcisi pozisyonu için iş görüşmesi gerçekleştiren Cesur Güçyürek ise yaklaşık bir aydır iş aradığını belirterek, “Böyle bir fırsat doğduğu için değerlendirmek istedim. Burada tüm işverenler de istedikleri nitelikteki çalışanları bulabilecekler. İnşallah herkes gönlündeki işi bulur” ifadelerini kullandı.