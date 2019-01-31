BTSO Akademi iş dünyasına yeni ufuklar kazandırıyor

BTSO 54. Meslek Komitesi'nin desteğiyle oda hizmet binasında ‘Başarılı Bir Gayrimenkul Danışmanı Olmanın Yolları' konulu eğitim düzenlendi. Uludağ Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi Programı Başkanı Doç. Dr. Elif Karakurt Tosun tarafından verilen eğitime, sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO Akademi projesi kapsamında şimdiye dek 340 eğitim programı verildiğini söyledi. Söz konusu eğitimlerden 24 binden fazla BTSO üyesinin faydalandığını kaydeden Şenocak, sektör temsilcilerinin talep ve beklentileri doğrultusunda yeni eğitim programları düzenlemeye devam ettiklerini belirtti.

Emlâk ve gayrimenkul sektöründe hizmet kalitesinin artırılması, çalışanların meslek bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi maksadıyla önemli bir eğitime ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Şenocak, “Gayrimenkul danışmanları, inşaat ve gayrimenkul sektöründeki en önemli aktörler arasında yer alıyor. Değişen rekabet şartları gayrimenkul danışmanlarının da yeni becerilere sahip olmasını şart kılıyor. Bu doğrultuda sektörü geleceğe hazırlamak adına BTSO olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli iş birlikleri için Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Başarılı bir gayrimenkul danışmanı olmanın üç önemli şartı olduğunu belirten Doç. Dr. Elif Karakurt Tosun, bu şartları güvenilir olmak, meslekî bilgi ve donanıma sahip olmak ve çok çalışmak olarak sıraladı. Satışa engel olacak olsa dahi gayrimenkul danışmanının gayrimenkulle ilgili hayati nitelikteki bilgileri müşteriye aktarması gerektiğini vurgulayan Tosun, danışmanın gayrimenkul sahibi ve alıcı arasında tarafsız olmasının önemine dikkat çekti.

Gayrimenkul danışmanlarının farklı özelliklere sahip birçok kişiye gayrimenkul konusunda aracılık ve danışmanlık hizmeti verdiğini kaydeden Tosun, “Gayrimenkul danışmanlarının farklı özellik ve beklentilere sahip olan bütün müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için mesleki bilgilere ve donanımlara sahip olmaları gerekiyor. Bununla birlikte sahip oldukları bilgileri, güncel gelişmeler ışığında sürekli olarak güncellemeleri de son derece mühim. Tapu harcı, imar barışı, konut kredileri ve kentsel dönüşüm gibi sektörü yakından ilgilendiren konularda gayrimenkul danışmanları mutlaka bilgi sahibi olmalı” dedi.