BTSO Akademi koronavirüs destekleri hakkında üyelerini bilgilendiriyor

BTSO Akademi kapsamında düzenlediği online eğitimlerle kamu yetkilileri ve uzmanları üyeleriyle buluşturan BTSO, koronavirüse karşı açıklanan destekler ve yürürlükteki uygulamalara dâir iş dünyasına rehberlik ediyor. Video konferansla gerçekleştirilen "Firmalar İçin Sosyal Güvenlik Kurumu Destekleri” eğitimine Bursa iş dünyası büyük ilgi gösterdi. BTSO'nun Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanan eğitimde Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi tedbirleri çerçevesinde istihdamın korunması ve üretimin devamı adına hayata geçirilen uygulamaların detayları ele alındı.

SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, BTSO Akademi tarafından düzenlenen eğitimin son derece önemli olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Haziran 2020 tarihine kadar mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen sektörlerde işverenlerin ödeyeceği Mart, Nisan ve Mayıs aylarına dâir sigorta primlerinin ertelendiğini ifade eden Erhan Karaca, yapılan düzenleme ile Mart ayına ait ödenmesi gereken sigorta priminin 2 Kasıma, Nisan ayına ait sigorta priminin 30 Kasıma ve Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ise ödeme süresinin 31 Aralığa ertelendiğini kaydetti. Karaca, erteleme sebebiyle hiçbir işverene gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacağını vurguladı. Erhan Karaca, işverenlerin prim ertelemelerinden yararlanıp yararlanamayacaklarını SGK İşveren Sistemi üzerinden kontrol edebileceğini belirterek, “Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen sektörlerde NACE kodlarını dikkate alıyoruz. Faaliyet kodu uymasına rağmen listede yer almayan işletmeler dilekçe ile başvurarak listede güncelleme yapılmasını sağlayabilir. Ancak erteleme kapsamında olan sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen NACE kodunun yanlış olduğunu iddia eden firmaların öncelikle Vergi Dairesi'ne başvurarak bunu düzeltmeleri gerekiyor.” dedi.

İlk 1 haftanın SGK bildirimleri nasıl yapılacak

SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, kısa çalışma ödeneğinde ilk 1 haftanın SGK bildirimleri nasıl yapılacak sorusunu ise şöyle cevapladı:

“Son dönemde en fazla karşılaştığımız soruların başında bu geliyor. Meselâ 25 Mart itibariyle kısa çalışma başvurunda bulunan iş yerinde, 24'üne kadar çalışılan 24 günlük ücreti işveren tarafından ödenecektir. 25 Mart-31 Mart tarihleri arasındaki 7 günlük ücretin yarısını yine işveren ödeyecektir. 8'inci gün olan 1 Nisan itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanma başlayacaktır. Kısa çalışma ödeneğine başvuran işverenler 4857 sayılı İş Kanunu'nun 40. maddesine göre çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret öder. İşveren tarafından yarım olarak ödenen 7 günlük ücret, 7 gün karşılığı ve SPEK alt sınırından az olmamak şartıyla prime tabidir ve SGK'ya bu şekilde bildirilecektir. İşverenler dilediği takdirde belirtilen 7 gün için tam ücret ödeyebilir.”

İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, Kısa Çalışma Ödeneği'ne bütün sektörlerden yoğun bir müracaat olduğunu söyledi. Elektronik ortamda gerçekleşen başvuruların sürekli olarak kontrol edildiğini kaydeden Türkmen, “Başvuru evraklarını inceleyip Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletiyoruz. İş müfettişleri tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra nihai rapor tarafımıza gönderiliyor. Rapor geldiğinde işverenleri bilgilendiriyoruz. Ayrıca işverenler iskurisbasi.org.tr adresi üzerinden de başvuru sorgulama yapabiliyor.” dedi.