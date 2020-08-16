BTSO Akademi'de İŞKUR ve SGK istihdam teşvikleri anlatıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi projesi kapsamında "İŞKUR ve SGK İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Eğitimi" iş dünyasının yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

BTSO Akademi, pandemi sürecinde firmaların hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Arabulucu Avukat Volkan Aksu'nun moderatörlüğünde, İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ve SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca'nın katılımıyla düzenlenen “İŞKUR ve SGK İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Eğitimi”nde istihdamın korunması ve artırılması amacıyla hayata geçirilen destekler ele alındı. İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği online eğitim programı, BTSO'nun Youtube kanalından da canlı olarak yayınlandı.

İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, kısa çalışma döneminin yavaş yavaş sona erdiğini söyledi. Normalleşme süreci ile birlikte işgücü programlarına yönelik faaliyetlere hız verdiklerini kaydeden Türkmen, İşbaşı Eğitim Programı ve MEGİP hakkında katılımcılara bilgi verdi. İşbaşı Eğitim Programı'nın özel sektörün en fazla rağbet gösterdiği programlardan biri olduğunu ifade eden Türkmen, “İşbaşı Eğitim Programı, çalışanların işi yaparak öğrendiği bir program. Şimdiye dek 5 bin 800 katılımcı bu programdan mezun oldu. Şu anda da kısa çalışmadan ayrılan iş yerlerinin başvurularını kabul ediyoruz. Son bir ayda 750-800 kişilik program başlattık. Son yapılan düzenleme ile işveren lehine de programda önemli değişiklikler yapıldı. Bu programa işverenlerimizin taleplerini bekliyoruz” dedi.

BTSO işbirliğinde düzenledikleri Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında mesleki eğitim kurslarının devam ettiğini kaydeden Eren Türkmen, “Teorik eğitimlerin de verildiği program kapsamında şu anda 900 kursiyer eğitim görüyor. İlave 900 kişinin daha bu kurslardan yararlanması için çalışmaya başlıyoruz. Kursları bitirenlere mesleki yeterliliklerini gösterir nitelikte bir belge veriyoruz. Program sonunda kursiyerin istihdam edilmesi halinde prim teşvikimiz var. Aynı meslekte en az 5 işgücü ihtiyacı bildiren firmaların başvurularını değerlendiriyoruz. Herhangi bir meslek ayrımı bulunmuyor. Aktif işgücü programlarımız İşbaşı Eğitim Programı ve MEGİP ile devam ediyor” diye konuştu.

SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca gerek kısa çalışma ödeneği gerekse nakdi ücret desteği alırken normal çalışmaya dönen işverenlere yönelik prim desteği verileceğini söyledi. Söz konusu iş yerlerinin 3 ay boyunca sigorta primlerinin hem işveren hissesi hem de sigortalı hissesinin işsizlik sigortası da dahil olmak üzere karşılanacağını belirten Karaca, “İş yerleri normal çalışmaya döndüğünde primleri 3 ay boyunca işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Burada bazı şartlar var. 1 Temmuz 2020 öncesi firmanın kısa çalışma ödeneği başvurusu olması gerekiyor. Normal çalışmaya döndükleri tarihi takip eden ay başından itibaren 31.12.2020'yi geçmemek kaydıyla primleri karşılanacak. Bir personel için azami teşvik tutarı 1.103,63 olacak. Program önümüzdeki hafta açılacak. İşverenler başvurularını yapabilecekler” dedi.